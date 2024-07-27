影／強颱凱米重創嘉義縣山區 災後重建經費恐逾10億元

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義縣山區多處道路、橋梁路基掏空，縣府建設處估計重建經費逾10億元。縣長翁章梁今到中埔鄉勘查中崙四號橋及同仁村土石流災情，預計明天到重災區縣道159甲線勘災，7月29日將召開檢討會議，盡速協助災區重建。

建設處長郭良江說，颱風過後許多山區道路中斷，傳出多處道路受損、橋梁路基掏空等災情，橋梁分為橋梁主體及引道，若只有引道受損較好處理，若是傷及橋梁主體就需高額復建經費，已請顧問公司勘災評估，初估山區道路及橋梁復建經費總共需要超過10億元。

阿里山鄉、梅山鄉傳出多處土石流災情，梅山鄉太興村、阿里山鄉里佳部落對外道路全部中斷，梅山鄉梅嶺大橋橋墩掏空斷裂，阿里山鄉沙沙歐橋橋面崩落，大華公路多處土石崩落，昨天巨石崩落造成1人死亡，今天光華二號隧道坍塌，無法通行，災情十分慘重。

縣長翁章梁說，颱風過後許多道路中斷，仍在搶通，部分山區電力尚未恢復，台電將盡力趕在今晚全數復電，縣府、公所及軍方投入災後復原工作，衛生局、環保局協助醫療及消毒，7月29日將針對防災工作總檢討，希望在這2天完成復原工作，讓大家恢復正常生活。

郭良江也說，嘉義山區豪大雨造成大湖底溪支流上方坡面大崩塌，中崙四號橋因土石流巨石阻塞，泥水漫流嘉141線道路及民宅，每逢豪雨就需緊急撤村，擬提高道路高程並增加橋梁長度，加大土石通過粒徑及通洪斷面，預估所需經費4160萬元，將爭取復建經費。