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勘災車牌遺失 南市大砲議員祭2千元加共餐「協尋車牌」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡育輝開出2千元獎金協尋車牌。圖／蔡育輝提供
台南市議員蔡育輝開出2千元獎金協尋車牌。圖／蔡育輝提供

凱米颱風造成南部積淹水災情慘重，也出現另類「車牌遺失」災情，台南市議員蔡育輝昨天勘災開車行經淹水路段，返家後發現車牌不見了，他祭出拾獲者發給獎金2000元及與他到品田牧場共餐，但已經1天了還無下文，他說「請大家拜託幫忙找一下、無照行駛不好」。

蔡輝輝說，遺失的車牌B U D—3188是昨天約9點至9點20分，凱米颱風前往鹽水勘災途中，在鹽水麗園社區與新晟水泥途中，遭洪水衝擊掉落，車牌掉落時未及時發現，因當時淹水估至少70公分，事後再返回已找不到了。

凱米颱風期間不少民眾在地方社群po出車牌遺失協尋訊息，很人很幸運很快找到，但也有不少因淹水不知被漂到什麼地方，撿獲者多就近送到派出所協尋；據指出，因近來的車牌材質、鎖點不同，易被外力沖走，小型車換牌加上行照，須800元規費，因此多數人還是抱著希望能夠找回來。

凱米颱風 台南 淹水

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