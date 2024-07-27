勘災車牌遺失 南市大砲議員祭2千元加共餐「協尋車牌」
凱米颱風造成南部積淹水災情慘重，也出現另類「車牌遺失」災情，台南市議員蔡育輝昨天勘災開車行經淹水路段，返家後發現車牌不見了，他祭出拾獲者發給獎金2000元及與他到品田牧場共餐，但已經1天了還無下文，他說「請大家拜託幫忙找一下、無照行駛不好」。
蔡輝輝說，遺失的車牌B U D—3188是昨天約9點至9點20分，凱米颱風前往鹽水勘災途中，在鹽水麗園社區與新晟水泥途中，遭洪水衝擊掉落，車牌掉落時未及時發現，因當時淹水估至少70公分，事後再返回已找不到了。
凱米颱風期間不少民眾在地方社群po出車牌遺失協尋訊息，很人很幸運很快找到，但也有不少因淹水不知被漂到什麼地方，撿獲者多就近送到派出所協尋；據指出，因近來的車牌材質、鎖點不同，易被外力沖走，小型車換牌加上行照，須800元規費，因此多數人還是抱著希望能夠找回來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言