第四天颱風假...雲林古坑道路滿目瘡痍 土石泥流中斷交通
凱米颱風重創雲林，強勁風雨不僅造成多處淹水，位於山區的古坑鄉多條道路傳出土石流，因已達停班課標準，今仍持續停班課，鄉長林慧如表示，鄉內有許多產業道路、鄉道都因樹木倒塌、土石泥濘中斷，為讓民眾順利通行、農民能有路可走，儘早復耕，工班人員已全數出動，希望3天內清除完畢。
古坑鄉桂林村長黃煌儀今天一早就與社區志工開始清理街道上倒塌的樹木、石塊，他表示，這次颱風風雨很大，村內多數產業道路、鄉道都被倒塌樹木、樹枝、石頭等阻斷，甚至還有土石泥流中斷道路，估計可能要將近一周時間才能清理完畢。
林慧如表示，鄉內各村落都因颱風強襲造成樹木倒塌，許多產業道路、鄉道因此難以通行，通往草嶺村、樟湖村的主要道路都至少恢復單線通車，目前公所已動員到各處清理，因鄉內竹筍、柑橘、文旦、香蕉、咖啡、鳳梨、芭樂等各項農產品損失慘重，農民急需復耕及搶收，希望能在3天內讓各村產業道路、鄉道清理完畢，恢復正常通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言