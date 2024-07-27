第四天颱風假...雲林古坑道路滿目瘡痍 土石泥流中斷交通

凱米颱風重創雲林，強勁風雨不僅造成多處淹水，位於山區的古坑鄉多條道路傳出土石流，因已達停班課標準，今仍持續停班課，鄉長林慧如表示，鄉內有許多產業道路、鄉道都因樹木倒塌、土石泥濘中斷，為讓民眾順利通行、農民能有路可走，儘早復耕，工班人員已全數出動，希望3天內清除完畢。

古坑鄉桂林村長黃煌儀今天一早就與社區志工開始清理街道上倒塌的樹木、石塊，他表示，這次颱風風雨很大，村內多數產業道路、鄉道都被倒塌樹木、樹枝、石頭等阻斷，甚至還有土石泥流中斷道路，估計可能要將近一周時間才能清理完畢。