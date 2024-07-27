嘉邑行善團理事長徐文志棄選連任 繼任鄭秀玉成創團60年首位女性

以造橋補路聞名海內外的嘉義市嘉邑行善團，上午舉行第9屆第一次會員代表臨時大會，改選理監事，未再出現內訌散會場面，會議改選過程平和，全部66席會員代表到場，在野派53席占多數，在朝派理事長徐文志放棄連任，順利選出理事鄭秀玉當選理事長，她也是行善團創立60年來首位女性理事長。

「當選理事長是榮譽也是責任開始，我會秉持創團何明德行善理念，未來我們要更團結，走對的路，做對的事！」新當選理事長的嘉市番社里長鄭秀玉說，大家參與行善團捐錢廣植福田，做行善團四大志業：造橋、施棺、扶助貧困、補路。

嘉邑行善團上月舉行第9屆會員代表大會，選舉新任15席理事及5席監事，朝野兩派為選舉方式依章程採無記名連記法，或依人民團體選舉罷免辦法，改無記名限制連記法，爆發爭議，理事長徐文志主持大會，雙方為選舉辦法爭議僵持不下，最後裁示散會，上午再選舉，雙方都聘律師到場，未再發生爭議。

全部66席代表親自或委託出席，票選採用章程無記名連記法，共選出15位理事、5位監事，隨後召開理監事會，票選常務理事、常務監事及理事長，鄭秀玉榮任理事長，常務監事王泉松，鄭秀玉長期熱心公益，投入嘉市愛鄉慈善會，曾任西區里長聯誼會會長，現任番社里長。