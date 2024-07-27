凱米橫掃台南達9萬戶曾停電 台電人員冒雨搶修剩409戶

凱米颱風尾橫掃，台南市截至上午11點，因凱米颱風導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，造成目前鹽水區、南化區、大內區等共409戶停電，台電台南區及新營區累積曾停電戶數達9萬0420戶，許多是位在山區有土石流及樹倒阻隔，還有沿海魚塭，台電正積極搶修中盡快全面復電 。

台電台南區表示，用戶如自家跟鄰近少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度較慢，台電今日仍會持續竭盡全力儘速恢復供電，請用戶耐心等候。