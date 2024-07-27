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凱米橫掃台南達9萬戶曾停電 台電人員冒雨搶修剩409戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供

凱米颱風尾橫掃，台南市截至上午11點，因凱米颱風導致高壓斷線、電桿傾斜倒斷，造成目前鹽水區、南化區、大內區等共409戶停電台電台南區及新營區累積曾停電戶數達9萬0420戶，許多是位在山區有土石流及樹倒阻隔，還有沿海魚塭，台電正積極搶修中盡快全面復電 。

台電台南區表示，用戶如自家跟鄰近少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或山區偏遠地區等線路末端零星用戶，使復電速度較慢，台電今日仍會持續竭盡全力儘速恢復供電，請用戶耐心等候。

台電公告已復電地區，若個別用戶仍有停電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台電人員冒雨到山區搶修。圖／台電台南區提供
台南區處在安南區魚塭堤岸搶修倒塌的電桿。圖／台電台南區提供
台南區處在安南區魚塭堤岸搶修倒塌的電桿。圖／台電台南區提供

停電 凱米颱風 台南 台電

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