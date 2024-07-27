影／阿里山達邦道路全斷 部落青年涉險搬運老人送醫
強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義阿里山鄉達邦部落聯外道路全斷，昨天有老人突發疾病需緊急送醫，因道路中斷救護車無法到達，部落青年立即出發，步行數公里穿越坍方路段，徒手將老人搬運下山，送至石桌聖馬醫療站，溫暖團結救援感動人心。
達邦部落昨天下午傳出一名老人突發疾病，達邦青年、特富野青年得知後立即組團出發，與達邦村長浦維德、鄉民代表會副主席汪之龍會合，眾人合力搬運老人，爬山坡走林間小徑、穿越湍急溪水，以人力徒手接駁，將老人送至山下醫療站。
汪之龍說，阿里山達邦聯外道路完全中斷，昨天有名老人突發疾病需送醫治療，達邦青年、特富野青年自發集結，以人力接駁的方式，沿路涉水、穿越坍方路段，接力搬運病患，送至石桌聖馬醫療站就醫，感謝大家團結合作，希望政府給予支持，協助災後復建。
阿里山7月24至26日累積雨量為1633.5毫米，道路柔腸寸斷，經搶修台18線阿里山公路今早可從觸口單線通行到阿里山國家森林遊樂區，但路面仍有坍方落石、倒木落葉，另新美往茶山路面裂開，還有多處土石坍落聯絡道也逐步搶通，提醒民眾非必要勿上山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言