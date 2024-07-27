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影／阿里山達邦道路全斷 部落青年涉險搬運老人送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山達邦部落聯外道路全斷，部落青年昨天自發協助，涉險搬運老人就醫。圖／鄉長高瑞芳提供
嘉義縣阿里山達邦部落聯外道路全斷，部落青年昨天自發協助，涉險搬運老人就醫。圖／鄉長高瑞芳提供

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義阿里山鄉達邦部落聯外道路全斷，昨天有老人突發疾病需緊急送醫，因道路中斷救護車無法到達，部落青年立即出發，步行數公里穿越坍方路段，徒手將老人搬運下山，送至石桌聖馬醫療站，溫暖團結救援感動人心。

達邦部落昨天下午傳出一名老人突發疾病，達邦青年、特富野青年得知後立即組團出發，與達邦村長浦維德、鄉民代表會副主席汪之龍會合，眾人合力搬運老人，爬山坡走林間小徑、穿越湍急溪水，以人力徒手接駁，將老人送至山下醫療站。

汪之龍說，阿里山達邦聯外道路完全中斷，昨天有名老人突發疾病需送醫治療，達邦青年、特富野青年自發集結，以人力接駁的方式，沿路涉水、穿越坍方路段，接力搬運病患，送至石桌聖馬醫療站就醫，感謝大家團結合作，希望政府給予支持，協助災後復建。

阿里山7月24至26日累積雨量為1633.5毫米，道路柔腸寸斷，經搶修台18線阿里山公路今早可從觸口單線通行到阿里山國家森林遊樂區，但路面仍有坍方落石、倒木落葉，另新美往茶山路面裂開，還有多處土石坍落聯絡道也逐步搶通，提醒民眾非必要勿上山。

嘉義縣山區道路柔腸寸斷，新美往茶山部落方向道路嚴重破損。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣山區道路柔腸寸斷，新美往茶山部落方向道路嚴重破損。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山達邦部落聯外道路全斷，部落青年昨天自發協助，涉險搬運老人就醫。圖／鄉長高瑞芳提供
嘉義縣阿里山達邦部落聯外道路全斷，部落青年昨天自發協助，涉險搬運老人就醫。圖／鄉長高瑞芳提供

凱米颱風 阿里山 青年

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