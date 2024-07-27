影／阿里山達邦道路全斷 部落青年涉險搬運老人送醫

強颱凱米帶來致災性雨量，嘉義阿里山鄉達邦部落聯外道路全斷，昨天有老人突發疾病需緊急送醫，因道路中斷救護車無法到達，部落青年立即出發，步行數公里穿越坍方路段，徒手將老人搬運下山，送至石桌聖馬醫療站，溫暖團結救援感動人心。

達邦部落昨天下午傳出一名老人突發疾病，達邦青年、特富野青年得知後立即組團出發，與達邦村長浦維德、鄉民代表會副主席汪之龍會合，眾人合力搬運老人，爬山坡走林間小徑、穿越湍急溪水，以人力徒手接駁，將老人送至山下醫療站。

汪之龍說，阿里山達邦聯外道路完全中斷，昨天有名老人突發疾病需送醫治療，達邦青年、特富野青年自發集結，以人力接駁的方式，沿路涉水、穿越坍方路段，接力搬運病患，送至石桌聖馬醫療站就醫，感謝大家團結合作，希望政府給予支持，協助災後復建。