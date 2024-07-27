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台南八掌溪岸還剩3里積水 黃偉哲勘災估積水下午排除

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南八掌溪岸還剩3里積水，市長黃偉哲勘災後估計積水下午排除。記者周宗禎／翻 攝影
台南八掌溪岸還剩3里積水，市長黃偉哲勘災後估計積水下午排除。記者周宗禎／翻 攝影

台南市長黃偉哲上午到水患較嚴重的後壁、鹽水區察看災情與善化狀況。黃偉哲表示八掌溪台南提案缺口，昨天下午4點封閉以後、積水開始排出，上午7點左右察看除了後壁菁寮、竹新兩里低窪地區還有積水，學甲三慶里低窪區還在抽水，其餘地區包括鹽水市區積水都退了，估計下午所有積水都能夠消退，感謝國軍大力協助復原清理。

黃偉哲說，因為水利署還有台南市政府水利局連夜的搶修把八掌溪堤岸缺口堵住，上午察看較嚴重淹水的地區積水已經退了，目前除了後壁部分低窪地區仍有積水，菁寮里還有20多戶有積水，包括昨天淹水嚴重的鹽水武廟周遭地區積水都已經消除，安置在收容所的災民也會協助陸續回家清理復原。

黃偉哲說，因為天文大潮已經過去，目前各地的滯洪池水也陸續排出，加上設置的抽水機加快各地積水消退，預估下午各地的積水都能夠全數消退，各地清潔隊也會在國軍協助下、盡快幫助民眾清理家園。

台南八掌溪岸還剩3里積水，市長黃偉哲勘災後估計積水下午排除。記者周宗禎／翻攝
台南八掌溪岸還剩3里積水，市長黃偉哲勘災後估計積水下午排除。記者周宗禎／翻攝
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台南八掌溪岸還剩3里積水，市長黃偉哲勘災後估計積水下午排除。記者周宗禎／翻攝
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台南 國軍 黃偉哲

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