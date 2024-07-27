八掌溪與支流赤蘭溪不到1年溢堤2次釀災 地方要求整治檢討

嘉義縣山區去年9月10日逾200毫米豪雨，造成八掌溪支流赤蘭溪暴漲溢堤，造成用路人2人淹死及農作物、民宅洪水災損，不到1年，又遭強颱凱米，八掌溪水暴漲溢堤釀災，造成台鐵西部幹線嘉縣南靖至台南後壁間八掌溪橋墩路基流失掏空中斷，災情慘重。水利署五區分署說，雨太大了，降雨量達到200年防洪頻率，會全面檢討水患治水。

去年9月10日豪雨，洪水沖毀中埔及水上鄉八掌溪沿岸農作物，淹沒82快速公路中和交流道附近許多車輛，造成1輛車上2名駕駛及乘客滅頂死亡，中埔鄉鹽館村部分住家遭洪水沖入，災後，地方首長及民代居民直指八掌溪未疏濬、赤蘭溪未整治釀災。

災後，五河分署汛期前提升八掌溪及赤蘭溪保護標準，含加高堤防1363公尺，疏浚匯流口土方約26萬立方公尺，鏟除高莖作物約15公頃，並在連接嘉縣市永欽二號橋，增設CCT 、警戒水位站，供各單位即時應變，公路局也在82快速道路及中和交流道，施設淹水告警設施及淹水感測器，提醒用路人。

這次凱米災情更慘重，阿里山區3天累計逾千毫米驚人雨量，造成八掌溪水暴漲，1996年賀伯颱風形成的高灘地，開闢為槌球場、地面高爾夫練習場，30年後因凱米肆虐化為烏有，徒留泥地。河濱步道栽種黃金風鈴木，倒的倒，斷的斷，八掌溪道將圳水利設施攔河堰，水勢驚人，只要颱風一來，就成為賞景瀑布。

地方人士說，造成八掌溪暴漲原因，除雨量太大，還有河川斷面未疏濬拓寬，廢棄物倒伏樹木、竹子阻礙水流，高莖作物未全面清除，以及違規占用河床高灘地作物及設施等，災後應全面檢討整治防人禍釀災。