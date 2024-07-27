水淹清潔隊 台南4區無法收運

颱風假過後，台南市昨天恢復全市清運垃圾，但有新營、鹽水等清潔隊因大水圍困，垃圾車無法進出，學甲、後壁因地區淹大水等因素，還有大內區隊前有電桿倒塌無法清運垃圾，環保局表示，學甲昨晚水退後已開始清運，其他區待水退及電桿排除後恢復收運。

新營區清潔隊位在護鎮里，新營區長翁振祥說，是受到八掌溪潰堤影響，因後鎮（地名）和鹽水是同一排水系統，造成後鎮昨晚淹水嚴重，撤離安置59人到安全處所，目前後鎮水已退了，但清潔隊所在地點，要等鹽水積水消退才會退水。

環保局清淨家園科長周麟豐表示，新營、鹽水是清潔隊也是淹水受災戶，垃圾車無法進出。

後壁、學甲是因當地有淹水災情，垃圾車無法前往家戶收運垃圾，學甲昨晚水退後已恢復收運，若今天新營和鹽水區隊積水未退，將借用其他區隊垃圾車收運，多天未收垃圾民眾難免有怨言，但幸好多數人也都體諒是淹水所導致，這也是多年來不曾發生過的情況。

環保局長許仁澤表示，台南市各清潔隊從昨天清晨就開始加班收運垃圾及環境清理，半天清出48.3公噸垃圾及樹枝樹葉，力拚最快時間內恢復市容觀瞻；積水嚴重區域待積水退後，將調度人員、機具協助廢棄家具清運及環境消毒工作。