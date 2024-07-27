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阿里山林鐵今續停駛 全面巡檢

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
嘉義縣阿里山林業鐵路通車未滿月，遭遇強颱凱米考驗，停駛4天全面巡檢，部分鐵軌邊坡土石滑落、遭洪水淹沒樹倒。圖／阿里山林鐵及文資處提供
嘉義縣阿里山林業鐵路通車未滿月，遭遇強颱凱米考驗，停駛4天全面巡檢，部分鐵軌邊坡土石滑落、遭洪水淹沒樹倒。圖／阿里山林鐵及文資處提供

因颱風莫拉克、杜鵑損壞的嘉義縣阿里山林業鐵路，動支前瞻預算23億元，費時15年修復，6日全線通車，通車未滿月，就遭遇直逼莫拉克風災的強颱凱米強風豪雨考驗，林鐵從24日到今天停駛4天全面巡檢，確保行車安全，目前部分車站聯外道路中斷，部分鐵軌邊坡土石滑落、遭洪水淹沒，幸未傳出路基流失掏空等重大災情。

阿里山林鐵及文資處說，林鐵第29、30號隧道間試辦自動化落石告警系統示範工區，倘有落石、倒樹等異物入侵軌道，該區段前後告警牌面將會亮燈警示列車駕駛，另告警訊息利用通訊軟體同步傳送車站，再由車站人員以無線電通知列車駕駛，目前無異常通報。

阿里山區3天累計逾千毫米雨量，因持續降雨，加上部分聯外道中斷，鐵道巡檢人員還未全部完成巡檢，但已陸續發現有邊坡土石崩落覆蓋鐵路及樹倒等情形，視天候狀況持續巡檢。

林鐵從24日起全線停駛（含阿里山遊樂區祝山、沼平、神木支線），今天本線嘉義-阿里山及遊樂區內的祝山、沼平、神木3條支線持續停駛，林鐵處會對營運路線全面巡檢，確認安全再恢復全線行駛；訂票旅客請自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。

2009年莫拉克颱風，8月7至9日3天降下相當山區半年雨量，阿里山8日降1161.5毫米，9日1165.5毫米，創台灣氣象站單日最大雨量紀錄，土壤吸收大量雨水造成飽和形成大量土石流，阿里山林鐵沿線大小災害計421處，其中隧道、橋梁全毀多處，部分路段嚴重走山，復舊經費11億元，全線搶通復駛2年以上；強颱凱米考驗檢視新工法修復營運的林鐵。

土石流 橋梁 落石 阿里山 雨量

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