快訊

26年前神顏再現！不老玉女是她 驚人對比曝光

奧運羽球／啦啦隊十元拍片介紹選手 王齊麟突襲求婚「妳願意嗎？」

巴黎奧運驚魂：開幕式之前，法國鐵路網多處遭惡意攻擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南全國科展被颱風打亂 26日全力完成評審

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市受到凱米颱風侵襲影響，24日、25日連2日停班停課，第64屆全國科展在22日盛大開幕，23日進行「科學教育博覽會」、「科學之旅」及「與大師有約」後，被迫停止後續的活動日程。

國立臺灣科學教育館於24日晚間公告，確定評審活動將於26日（五）全日辦理完畢，也將於27日至28日完成「得獎直播」及「博覽會」等活動。

臺南市教育局長鄭新輝表示，第64屆全國科展多項精彩活動雖已籌劃很久，但緊接活動日程有限，須有所取捨，原訂科展之夜的餐點，已協調廠商於26日上午10時30分起發送給參賽師生；已準備的摸彩禮品，也會改在27日下午由主辦單位公開抽獎，獎品會直接寄送給獲獎的參賽學生。此外，科學博覽會在27日、28日恢復辦理，並補助偏鄉學生選擇參加各梯次的參訪活動。

聚傳媒

停班停課 凱米颱風 臺南

延伸閱讀

台南5校建築師生與大自然互動 拿下國家卓越建設獎

臺南400教育主展場 5大博物館壓箱寶一次亮相

代理教師今年更難找 台南、高雄多校提早甄選搶人

地震毀損南市鹽水月津國小教室動工 3大棟校舍後年完工

相關新聞

台南全國科展被颱風打亂 26日全力完成評審

臺南市受到凱米颱風侵襲影響，24日、25日連2日停班停課，第64屆全國科展在22日盛大開幕，23日進行「科學教育博覽會」、「科學之旅」及「與大師有約」後，被迫停止後續的活動日程。 國立臺灣科學教育

重視青年聲音 南市「採新形式」提升肢體障礙者生活品質

臺南市政府於22日在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議，採用創新的「公民共識會...

颱風天外食族找便當 嘉義市這間雞肉飯今已爆量賣出500個

凱米颱風來勢洶洶，為嘉義地區帶來驚人雨量，也造成低窪地區淹積水災情，嘉義市政府宣布停班停課，不少店家今天暫停營業，中午用...

公私合力典範 新完工全國第二長鋼拱橋盧山橋通過凱米考驗

凱米強颱侵襲挾帶強風豪雨，凱米清晨出海，帶來旺盛西南氣流豪大雨炸中南部，嘉義縣阿里山區累計近千毫米雨量，轄內主要河川八掌...

金石堂台南新營店暫不熄燈 業者：再努力幾個月看看

連鎖書店金石堂台南新營店日前傳出本月25日關門震撼地方，經各界多次挽留，業者態度鬆動，今天在臉書公布「會再努力幾個月看看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。