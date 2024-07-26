台南全國科展被颱風打亂 26日全力完成評審

臺南市受到凱米颱風侵襲影響，24日、25日連2日停班停課，第64屆全國科展在22日盛大開幕，23日進行「科學教育博覽會」、「科學之旅」及「與大師有約」後，被迫停止後續的活動日程。

國立臺灣科學教育館於24日晚間公告，確定評審活動將於26日（五）全日辦理完畢，也將於27日至28日完成「得獎直播」及「博覽會」等活動。

臺南市教育局長鄭新輝表示，第64屆全國科展多項精彩活動雖已籌劃很久，但緊接活動日程有限，須有所取捨，原訂科展之夜的餐點，已協調廠商於26日上午10時30分起發送給參賽師生；已準備的摸彩禮品，也會改在27日下午由主辦單位公開抽獎，獎品會直接寄送給獲獎的參賽學生。此外，科學博覽會在27日、28日恢復辦理，並補助偏鄉學生選擇參加各梯次的參訪活動。

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