卓榮泰看八掌溪台南溢堤搶修 優先找經費改善水利設施

行政院長卓榮泰中午視察八掌溪台南後壁區菁寮段溢堤搶修復原工程，感謝水利署與台南市府團隊迅速合力投入救災搶修。而鄰近嘉義的鹽水地區至今嚴重淹水，卓榮泰表示，國軍這個時候一定要派上用場，他在學甲勘災完到現場途中得知鹽水地區大片淹水，已聯絡國防部長顧立雄、要求國軍支援協助人員疏散與災後清理與消毒。

卓榮泰表示，八掌溪橋、台鐵縱貫公路橋等4座橋梁堤岸災損，會要求各單位配合改善，他希望地方政府找出問題，會幫忙找經費找方法來解解決。

他說，水利設施部分會協助找經費，災情緊急，今年還有的預算會優先編列，明年預算也會大大調整水利工程優先編列。將重新檢討調整預算，將水利列為最優先工作，水利工程不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，必須系統性來做，研究出更好方法；民生問題最重要，電要快恢復，水不要有狀況。

八掌溪台南後壁區與嘉義縣水上鄉台1線交界溪橋旁堤防，深受水流衝擊破損缺口，卓榮泰中午到後壁八掌溪菁寮段勘災。

市長黃偉哲表示，非常感謝卓院長視察勘災，關心凱米颱風帶來的影響，超量雨勢造成河川及區排水位暴漲，八掌溪橋堤防受到強力水流衝擊破損，市府已協同各單位持續強化堤防防洪能力，穩固水利設施設備系統，期盼中央能協助八掌溪後續的堤防加高及佈建工程。

水利署第五河川分署表示，八掌溪堤防與八掌溪橋銜接處約15公尺破口，凌晨已完成搶修復原。有關八掌溪治理計畫，正進行八掌溪南靖及外溪洲堤防用地先期作業，預計明年辦理用地取得，115年動工，確保在地居民生命財產安全。