阿里山林鐵全線通車未滿月遭凱米考驗 停駛3天全面巡檢
因颱風莫拉克、杜鵑損壞的嘉義縣阿里山林業鐵路，動支前瞻預算約23億元，費時15年修復完工，6日全線通車，通車未滿月，就遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗，林鐵從24日到今天停駛3天，目前只傳出部分車站聯外路中斷、鐵軌樹木傾倒、部分鐵軌被洪水淹沒，未傳出路基流失淘空。
阿里山林鐵及文資處說，林鐵第29、30號隧道間試辦自動化落石告警系統示範工區，倘有落石、倒樹等異物入侵軌道，該區段前後告警牌面將會亮燈，警示列車駕駛，另告警訊息利用通訊軟體同步傳送至車站人員，再由車站人員以無線電通知列車駕駛，目前尚無異常通報。
因阿里山區還有降雨，加上部分聯外道中斷，鐵道巡檢人員還無法步行巡檢，等風雨停止再全面檢視，為行車安全，林鐵今天全線停駛（含阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木支線）。明天上午11點50分由阿里山開往嘉義8次車停駛；颱風警報解除，林鐵處會對所有營運路線全面巡檢，確認路線安全，明天恢復全線行駛；但因車輛調度，由阿里山開往嘉義8次車次要到周日才能恢復行駛。
2009年莫拉克颱風，8月7日至9日3天降下相當台灣山區半年平均雨量，阿里山站8日降下1161.5毫米，9日降1165.5毫米，創台灣所有氣象站中單日最大雨量紀錄，山區土壤吸收大量雨水造成飽和而形成大量的土石流，阿里山林鐵沿線大小災害計421處，其中隧道、橋梁全毀多處，另部分路段嚴重走山，復舊經費約11億元，全線搶通復駛時程至少需2年以上；這次強颱凱米阿里山區累計降雨逾千毫米，考驗用新工法修護完工的林鐵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言