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阿里山林鐵全線通車未滿月遭凱米考驗 停駛3天全面巡檢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山林業鐵路全線通車未滿月，遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗，嘉市鐵軌號誌遭斷裂樹枝壓到。記者魯永明／攝影
嘉義縣阿里山林業鐵路全線通車未滿月，遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗，嘉市鐵軌號誌遭斷裂樹枝壓到。記者魯永明／攝影

因颱風莫拉克、杜鵑損壞的嘉義縣阿里山林業鐵路，動支前瞻預算約23億元，費時15年修復完工，6日全線通車，通車未滿月，就遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗，林鐵從24日到今天停駛3天，目前只傳出部分車站聯外路中斷、鐵軌樹木傾倒、部分鐵軌被洪水淹沒，未傳出路基流失淘空。

阿里山林鐵及文資處說，林鐵第29、30號隧道間試辦自動化落石告警系統示範工區，倘有落石、倒樹等異物入侵軌道，該區段前後告警牌面將會亮燈，警示列車駕駛，另告警訊息利用通訊軟體同步傳送至車站人員，再由車站人員以無線電通知列車駕駛，目前尚無異常通報。

因阿里山區還有降雨，加上部分聯外道中斷，鐵道巡檢人員還無法步行巡檢，等風雨停止再全面檢視，為行車安全，林鐵今天全線停駛（含阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木支線）。明天上午11點50分由阿里山開往嘉義8次車停駛；颱風警報解除，林鐵處會對所有營運路線全面巡檢，確認路線安全，明天恢復全線行駛；但因車輛調度，由阿里山開往嘉義8次車次要到周日才能恢復行駛。

2009年莫拉克颱風，8月7日至9日3天降下相當台灣山區半年平均雨量，阿里山站8日降下1161.5毫米，9日降1165.5毫米，創台灣所有氣象站中單日最大雨量紀錄，山區土壤吸收大量雨水造成飽和而形成大量的土石流，阿里山林鐵沿線大小災害計421處，其中隧道、橋梁全毀多處，另部分路段嚴重走山，復舊經費約11億元，全線搶通復駛時程至少需2年以上；這次強颱凱米阿里山區累計降雨逾千毫米，考驗用新工法修護完工的林鐵。

嘉義縣阿里山林業鐵路全線通車未滿月，遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗。圖／阿里山林鐵及文資處提供
嘉義縣阿里山林業鐵路全線通車未滿月，遭遇直逼莫拉克風災雨量的強颱凱米考驗。圖／阿里山林鐵及文資處提供

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