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凱米颱風豪大雨持續 釀雲林13人傷、1人騎車自摔不治

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區。記者陳雅玲／攝影
凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區。記者陳雅玲／攝影

凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區，並造成13人受傷、1名74歲男子騎車自摔不治，因風雨持續，縣內多處積淹水，考量西南氣流可能帶來雨量，縣長張麗善今晚宣布明天持續停班課。

雲林縣今晚召開災害應變會議，截至今晚7時前，依據淹水感測系統預估，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區，其中斗南鎮、大埤鄉部分地區因央管河川滿水位，內水無法排出，淹水逾100公分。全縣預防性封路8處、封橋24處。

衛生局表示，全縣因凱米颱風受傷送醫民眾有13人，另有1名家住斗南陣的74歲胡姓男子今天上午騎車外出購物，返家途中疑似壓到樹枝倒地昏迷，送醫不治。

張麗善表示，雲林縣至今日18時止，各雨量站累積平均雨量已達369毫米，多處發生潰堤、積水、封路、封橋、斷電等情形，有影響通行、上班上課安全、致災之虞，各鄉鎮通報災情有加劇情形，考量鄉親生命安全，明天停班停課，各項淹水、停電災情會儘速恢復，也呼籲鄉親為了自身安全，盡量待在家。

凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上召開災害應變會議，風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區，並造成13人受傷、1人死亡。記者陳雅玲／攝影
凱米颱風帶來強風豪雨，雲林縣今天晚上召開災害應變會議，風雨絲毫未減弱，全縣累計逾60處積淹水10公分以上地區，並造成13人受傷、1人死亡。記者陳雅玲／攝影

停班停課 凱米颱風 張麗善 雲林

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