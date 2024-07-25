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重視青年聲音 南市「採新形式」提升肢體障礙者生活品質

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
臺南市政府於22日在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議。圖／取自臺南市政府
臺南市政府於22日在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議。圖／取自臺南市政府

臺南市政府於22日在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議，採用創新的「公民共識會議」與「公民咖啡館」形式，針對台南市肢體障礙者生活品質提升議題展開深入討論。

臺南市政府表示，本次會議聚焦三大主題：社會住宅租期結束後的去處及資源、無障礙設施的建設現狀及服務改善、肢體障礙者的就業媒合及協助。在社會住宅議題上，與會者提出無障礙房型供給不足、租屋歧視等問題，並探討現有政策如公益出租人租稅減免、包租代管等方案的效果。無障礙設施方面，工務局說明了騎樓整平、既有建築改善等工作，交通局則分享了智慧等車系統、低地板公車等友善措施。針對就業協助，勞工局和社會局介紹了職業重建、支持性就業服務等多項政策，並討論如何加強宣導、改善環境障礙等問題。

聚傳媒

勞工局 咖啡館 社會住宅 臺南

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