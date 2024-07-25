颱風天外食族找便當 嘉義市這間雞肉飯今已爆量賣出500個
凱米颱風來勢洶洶，為嘉義地區帶來驚人雨量，也造成低窪地區淹積水災情，嘉義市政府宣布停班停課，不少店家今天暫停營業，中午用餐時間一到，瞬間讓今天有營業店家便當爆量。
因為颱風天民眾待在家不想外出，用餐時間的首選就是便當，但是今天不少店家因颱風暫停營業，社群媒體上有不少民眾打聽那些店家今天有沒有休息？
名店「劉里長火雞肉飯」今天正常營業，門口同樣擠滿客人，工作檯排滿便當，工作人員忙著準備各式菜色便當。
里長劉宗源說，周一是固定店休日，今天不是周一早就準備好今天的食材，如果因颱風暫停營業，會浪費食材。市府宣布停班停課，不少店家也跟著暫停營業，加上颱風天很多民眾直接叫便當外送，造成今天的便當量增加，有許多都是突然增加出來的。
忙著送便當的劉宗源說，還來不及細算，但是一上午便當早已超過500個。
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