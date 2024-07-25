公私合力典範 新完工全國第二長鋼拱橋盧山橋通過凱米考驗

凱米強颱侵襲挾帶強風豪雨，凱米清晨出海，帶來旺盛西南氣流豪大雨炸中南部，嘉義縣阿里山區累計近千毫米雨量，轄內主要河川八掌溪、牛稠溪（朴子溪）暴漲，連接嘉義縣市去年底完工通車的盧山橋及東義路拓寬工程，通過凱米考驗，橋梁安全沒問題，封橋配合民雄鄉端封路過不去。

連接嘉市與嘉縣民雄鄉盧山橋及東義路拓寬完工，去年10月舉行通車典禮，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區，行政院前院長陳建仁去年底視察盧山橋及東義路拓寬工程。

東義路全長約1715公尺，拓寬20公尺道路，規畫排水系統，低窪地區道路提高，改善積淹水，過彎線型截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，友善人本環境。