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公私合力典範 新完工全國第二長鋼拱橋盧山橋通過凱米考驗
凱米強颱侵襲挾帶強風豪雨，凱米清晨出海，帶來旺盛西南氣流豪大雨炸中南部，嘉義縣阿里山區累計近千毫米雨量，轄內主要河川八掌溪、牛稠溪（朴子溪）暴漲，連接嘉義縣市去年底完工通車的盧山橋及東義路拓寬工程，通過凱米考驗，橋梁安全沒問題，封橋配合民雄鄉端封路過不去。
連接嘉市與嘉縣民雄鄉盧山橋及東義路拓寬完工，去年10月舉行通車典禮，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區，行政院前院長陳建仁去年底視察盧山橋及東義路拓寬工程。
東義路全長約1715公尺，拓寬20公尺道路，規畫排水系統，低窪地區道路提高，改善積淹水，過彎線型截彎取直，提升道路安全，道路兩側設人行空間，友善人本環境。
市府工務處說，拱肋鋼拱橋梁設計比堤防高，採單跨不落墩設計工法，牛稠溪暴漲，橋梁安全沒問題，封橋是配合民雄鄉端封路過不去。東義路小路段有積水情形，主要是牛稠溪水位高漲，水閘門關閉，裡面的水要靠抽水機抽排到牛稠溪，抽水機運作中，大雨停積水很快消退。
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