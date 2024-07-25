凱米強颱風強雨大肆虐整夜 連接嘉縣市永欽一號橋、盧山橋封橋
凱米颱風今天凌晨0時在宜蘭南澳登陸，清晨4點20分在桃園新屋附近出海，全台仍籠罩在暴風圈，嘉義縣市強風雨大肆虐一整夜，雨量最多的阿里山區降雨累計逾700毫米，縣市不斷傳出樹倒、溪水暴漲，清晨連接嘉縣市的重要橋梁永欽一號橋、盧山橋封閉，請用路人繞道通行。
凱米颱風嘉義市災害應變中心災情統計，截至清晨6點止，合計路樹傾倒計31件、招牌掉落計3件、積淹水計8件、建物毀損計3件、水利設施災情 (堤防)計1件、民生基礎設施 (號誌)計7件，其他類案件 (帆布旗幟)計7件。
市府說，由於八掌溪水位高漲，永欽一號橋實施封橋，請通行民眾提前改道，注意行車安全。另牛稠溪水位高漲，盧山橋實施封橋，請通行民眾提前改道。
今天嘉義縣市仍放颱風假，氣象專家吳德榮在「三立準氣象. 老大洩天機」專欄表示，凱米颱風剛離開桃園、進入台灣海峽北部，其北半部回波較少且較弱，南側仍有一波波螺旋雨帶，通過時伴隨一陣陣強風及強降雨，而西南風的水氣受地形抬升，產生的固定回波，更是帶來大量降雨的主因。
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