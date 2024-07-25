方便成人健檢 台南推一站式服務

國民健康署提供40至64歲民眾每3年1次篩檢，台南利用率只有30%，不過奇美醫院曾有45歲男患者透過此健檢發現有高血壓、高血脂及糖尿病等「三高一次找上門」，對此，南市衛生局表示，市府及奇美醫院推出「一站式」服務，能更便利做完健檢，籲民眾善用才能早期發現、早期治療。

南市衛生局長李翠鳳指出，台灣成人健檢利用率不高，其中，國民健康署雖提供40至64歲民眾每3年1次篩檢，而台南的利用率僅30%，全國更僅26%；65歲以上可每年健檢一次，但全國也只有28%的利用率。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師謝佳真說，門診中曾有45歲男子自認身體狀況還不錯，也無慢性病史，卻在接受成人預防保健檢查時，發現有高血壓、高血脂、糖尿病等狀況，經詢問下得知他平時嗜甜又少運動，雖沒任何不適，卻已隱藏著嚴重的慢性疾病風險。

謝佳真也說，與男患者相似的情況不勝枚舉，且根據世界衛生組織統計，心血管疾病每年會造成全球約1790萬人死亡，風險因子包括血壓、血脂、血糖升高及肥胖等，若早期辨識出高危險族群，確實追蹤治療就能減少後續心血管疾病發生機率。

衛生局表示，目前推動行動醫院，結合健保的健檢，首次參加或符合成人預防保健服務，還提供B、C型篩檢、HIV篩檢、胸部X光等免費檢查；奇美醫院有癌症篩檢「健康哈伯站」，也可一站式做完癌篩，希望提升健檢意願、關注自我健康。