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年底完成重劃 台南安南商60打造商業副都心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市安南區北安商業區商60重劃工程，內容包括滯洪池、抽水站、公園、停車場等公共設施，並有2座特色公園，已完工正陸續辦理驗收。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區北安商業區商60重劃工程，內容包括滯洪池、抽水站、公園、停車場等公共設施，並有2座特色公園，已完工正陸續辦理驗收。記者鄭惠仁／攝影

台南安南區去年4月超過20萬人口後成為南市第2大行政區，本月可望破20萬3千人，加速發展，亟需集中式商業區，37.17公頃的北安商業區商60重劃區、及北側相鄰40餘公頃的草湖重劃區，成為新黃金區段，傳出百貨公司要在此設點。

地政局表示，商60重劃年底前完成，因詢問度高，將視潛在廠商需求先做好規畫。

安南區目前缺乏集中式商業區，在地人士分析，位於北安路、安通路五段交叉口的北安商業區商60重劃區，屬行政區的中心地帶，又緊連也是快速發展的北區鄭仔寮重劃區，加上周邊生活機能完善，備受看好成發展潛力的黃金區段。

南市地政局表示，此商業區將採大街廓，面積必須超過1000、1500平方公尺才能興建，讓整個區能整體設計而不凌亂，打造安南商業副都心。北安商業區重劃工程歷經3年多規畫與相關公共設施興建，包括滯洪池、抽水站、公園、停車場等公共設施，設置2座特色公園「公AN29-1草湖寮歷史公園」、「公AN29-2台江地景公園」。

地政局也指出，整個重劃工程陸續驗收中，預計第4季辦理土地登記，完成後會對國有土地辦理地上權招商，面積約1公頃，相關位置等問題正和地主協商中；由於商60旁側就是民間自行辦理重劃的草湖重劃區，也將完成，商業區加上住宅區構成非常完整的發展區段，為此，在位置、面積等確立後，會針對潛在廠商需求，做好規畫滿足開發需要。

位置 台江 地上權 重劃區 黃金

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