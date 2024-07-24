凱米升級強颱 嘉市應變災害中心一級成立

凱米颱風已升級成強颱，嘉義市災害應變中心今天由市長黃敏惠主持一級開設工作會議，掌握颱風狀態，務求各單位強化防颱準備，確保市民生命財產安全。

黃敏惠表示，「料敵從寬、禦敵從嚴」思維強化防颱整備，並持續關注颱風動態。昨天會同五河分署、公路局雲嘉南養護工程分局等單位，視察中排番仔溝橋、吳鳳南路166巷、台18線軍輝橋等地，強化地方與中央合作防汛橫向聯繫與防災整合，並與台電、中華電信等重要事業單位須保持緊密聯繫，確保電力供應和通訊網絡的正常運作，以便市民及時取得資訊，提高應變效率。目前後湖抽水站備妥2500包沙包及1000包太空包，並將沙包送達各聯合里辦公處所，供市民取用。

因應凱米颱風來襲，黃敏惠責成市府團隊及各個協力單位，隨時掌握凱米颱風動態及確保應變能量充足，易淹水及低窪地區要加強排水溝巡查以及路樹修剪；各建築工地加強施工中建築工地鷹架及圍籬補強、防護措施；並提醒颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害，也要加強廣告招牌安全巡查，同時關懷執行災害搶救人員注意自身安全。

黃敏惠提醒市民，提早儲備食物、水、電池、手電筒等生活物資，減少不必要的外出，尤其勿前往蘭潭後山、溪邊，以降低山域意外事故的發生，遵守警戒線等相關規定。注意配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，維持排水暢通，如發現路面有障礙物等任何危險災情，可撥打1999通報處理。