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凱米升級強颱 嘉市應變災害中心一級成立

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
凱米升級強颱，嘉義市長黃敏惠主持應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供
凱米升級強颱，嘉義市長黃敏惠主持應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供

凱米颱風已升級成強颱，嘉義市災害應變中心今天由市長黃敏惠主持一級開設工作會議，掌握颱風狀態，務求各單位強化防颱準備，確保市民生命財產安全。

黃敏惠表示，「料敵從寬、禦敵從嚴」思維強化防颱整備，並持續關注颱風動態。昨天會同五河分署、公路局雲嘉南養護工程分局等單位，視察中排番仔溝橋、吳鳳南路166巷、台18線軍輝橋等地，強化地方與中央合作防汛橫向聯繫與防災整合，並與台電、中華電信等重要事業單位須保持緊密聯繫，確保電力供應和通訊網絡的正常運作，以便市民及時取得資訊，提高應變效率。目前後湖抽水站備妥2500包沙包及1000包太空包，並將沙包送達各聯合里辦公處所，供市民取用。

因應凱米颱風來襲，黃敏惠責成市府團隊及各個協力單位，隨時掌握凱米颱風動態及確保應變能量充足，易淹水及低窪地區要加強排水溝巡查以及路樹修剪；各建築工地加強施工中建築工地鷹架及圍籬補強、防護措施；並提醒颱風期間不宜使用起重或吊高設備作業，避免強風豪雨致物品、機具掉落造成損害，也要加強廣告招牌安全巡查，同時關懷執行災害搶救人員注意自身安全。

黃敏惠提醒市民，提早儲備食物、水、電池、手電筒等生活物資，減少不必要的外出，尤其勿前往蘭潭後山、溪邊，以降低山域意外事故的發生，遵守警戒線等相關規定。注意配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，維持排水暢通，如發現路面有障礙物等任何危險災情，可撥打1999通報處理。

市府交通處公告，颱風來襲，為避免低窪地區水位暴漲影響用路人停車安全，八掌溪左岸軍輝橋上游-道將圳後庄堤防水防道路（親水路）、八掌溪（軍輝橋下游）左岸軍輝護岸及後庄分洪堤防水防道路、及番仔溝公園水防道路（周圍），合計三處之路邊停車格位自7月24日12點起至7月25日0點，禁止車輛進入停放（視交通部中央氣象署所發布陸上颱風警報警戒範圍、期間等調整或延長管制）。另外，市區公車（中山幹線、忠孝新民幹線及光林我嘉線）及幸福巴士（樂活1、2、3、5、6、7、8及9路）將全面停駛。公共自行車YouBike 2.0凌晨1點起暫停營運，視風雨狀況恢復營運。

凱米颱風造成嘉義市區多處路樹傾倒。圖／嘉義市消防局提供
凱米颱風造成嘉義市區多處路樹傾倒。圖／嘉義市消防局提供
凱米升級強颱，嘉義市應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供
凱米升級強颱，嘉義市應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供
凱米颱風來襲，嘉義市鬧區人車減少，圖為市區中山路。記者李宗祐／攝影
凱米颱風來襲，嘉義市鬧區人車減少，圖為市區中山路。記者李宗祐／攝影
凱米颱風造成嘉義市區多處路樹傾倒。圖／嘉義市消防局提供
凱米颱風造成嘉義市區多處路樹傾倒。圖／嘉義市消防局提供
凱米颱風來襲，嘉義市成功東街1棵年逾60年老樹倒塌，幸沒有造成傷亡。記者李宗祐／攝影
凱米颱風來襲，嘉義市成功東街1棵年逾60年老樹倒塌，幸沒有造成傷亡。記者李宗祐／攝影
凱米升級強颱，嘉義市長黃敏惠主持應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供
凱米升級強颱，嘉義市長黃敏惠主持應變災害中心一級成立。圖／嘉義市政府提供

凱米颱風 嘉義 建築 氣象署 黃敏惠

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