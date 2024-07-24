快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市深夜大轉彎停班課 黃敏惠：天人交戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠親自說明深夜停班停課決定大轉彎緣由。圖／翻攝畫面
嘉義市長黃敏惠親自說明深夜停班停課決定大轉彎緣由。圖／翻攝畫面

凱米颱風來襲昨晚嘉義市宣布今天正常上班，直到深夜今天零時許市府大轉彎宣布停班停課，為何深夜來個大迴轉？市長黃敏惠表示，考量點很多，有時真的是天人交戰，昨晚10點之後逐漸進入颱風範圍、雨量也接近停班停課標準、台鐵宣布停駛以及參考鄰近縣市，決定今天停班停課。

黃敏惠說，抱歉沒有第一時間給大家想要的答案，因為要考量的點太多，一來還沒有達到停班停課標準、也要考量包括交通、颱風狀況等面向，最後以市民安全優先考量，做這決定是慎重、是認真、是嚴謹。

黃敏惠說，有時真的是天人交戰，做縣市長要盡責、負責，所以思考點很多，基本從中央氣象署提供的資料考量是否符合停班停課標準，昨天晚上10點之後看到逐漸進入颱風範圍，雨量也接近350毫米停班停課標準，台鐵也宣布西部幹線對號列車全部停駛，看到鄰近縣市作法，於是決定今天停班停課。

凱米颱風來襲昨晚嘉義縣宣布停班停課，但嘉市正常上班、上課，網友灌爆市長黃敏惠臉書抱怨「共同生活圈都是說好聽的嗎」、「每到颱風天共同生活圈就是屁」。直到深夜今天凌晨零時許嘉義市才宣布今天停班、停課。

嘉義市政府表示，依據中央氣象署7月23日晚上10點最新預報資料，考量嘉義市明天凌晨進入暴風圈範圍，颱風增強影響漸增，預測未來24小時雨量接近350毫米、總雨量預測500至800毫米，為維護市民各項防颱準備及考量大眾運輸工具停駛不便等通勤安全，嘉義市明天停班、停課。

凱米颱風 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

嘉義縣市颱風假兩樣情 翁章梁臉書湧激情告白「我愛你」

說好的共同生活圈？嘉義縣市停班課不同調 嘉市長黃敏惠臉書被罵爆

凱米颱風來勢洶洶 黃敏惠視察嘉市防颱整備

7萬人觀展！嘉市微笑老蕭特展落幕 火雞肉飯展接棒登場

相關新聞

凱米颱風強雨釀災 中和路樹吹倒砸中路邊汽車

凱米颱風帶來強風大雨，新北市中和區今傳出路樹傾倒砸中停放路邊汽車，警方獲報在現場周圍實施交通疏導，並通知中和區公所派員清...

明天再放颱風假？ 蔣萬安：依慣例今晚8點宣布

根據北市颱風災害應變中心氣象團隊預估，目前凱米速度變慢，對北市威脅大，台北市下午起風雨增強，今晚至明上午風雨最大，包括風...

綠營批決策荒腔走板…盧秀燕：聚焦防颱 少點政治口水吧

台中市長盧秀燕22日深夜赴美訪問，因台中被列入陸上警報範圍，23日深夜決定折返，市府8點宣布正常上班上課，深夜12點又決...

颱風來襲沿海風速13級、浪高估10米 侯友宜：勸離不聽就重罰

新北市長侯友宜今上午前往進行橋梁耐震補強工程的板橋浮洲橋工地視察，侯友宜表示，凱米颱風目前預估抵達新北時，沿海風速預估達...

颱風天能否連放兩天？ 侯友宜今早表態、曝風雨影響關鍵時刻

新北市長侯友宜今上前往板橋浮洲橋下視察防汛工作，面對民眾好奇颱風假是否有機會連放兩天，侯友宜表示將密切觀察颱風動向，以市...

雲林縣3小時停班停課急轉彎 縣長張麗善說明原因

針對凱米颱風停班停課，雲林縣政府昨晚原本公告正常步班上課，直到深夜11時13分臨時變更，再度公告雲林停班停課，針對3小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。