嘉市深夜大轉彎停班課 黃敏惠：天人交戰

凱米颱風來襲昨晚嘉義市宣布今天正常上班，直到深夜今天零時許市府大轉彎宣布停班停課，為何深夜來個大迴轉？市長黃敏惠表示，考量點很多，有時真的是天人交戰，昨晚10點之後逐漸進入颱風範圍、雨量也接近停班停課標準、台鐵宣布停駛以及參考鄰近縣市，決定今天停班停課。

黃敏惠說，抱歉沒有第一時間給大家想要的答案，因為要考量的點太多，一來還沒有達到停班停課標準、也要考量包括交通、颱風狀況等面向，最後以市民安全優先考量，做這決定是慎重、是認真、是嚴謹。

黃敏惠說，有時真的是天人交戰，做縣市長要盡責、負責，所以思考點很多，基本從中央氣象署提供的資料考量是否符合停班停課標準，昨天晚上10點之後看到逐漸進入颱風範圍，雨量也接近350毫米停班停課標準，台鐵也宣布西部幹線對號列車全部停駛，看到鄰近縣市作法，於是決定今天停班停課。

凱米颱風來襲昨晚嘉義縣宣布停班停課，但嘉市正常上班、上課，網友灌爆市長黃敏惠臉書抱怨「共同生活圈都是說好聽的嗎」、「每到颱風天共同生活圈就是屁」。直到深夜今天凌晨零時許嘉義市才宣布今天停班、停課。

嘉義市政府表示，依據中央氣象署7月23日晚上10點最新預報資料，考量嘉義市明天凌晨進入暴風圈範圍，颱風增強影響漸增，預測未來24小時雨量接近350毫米、總雨量預測500至800毫米，為維護市民各項防颱準備及考量大眾運輸工具停駛不便等通勤安全，嘉義市明天停班、停課。