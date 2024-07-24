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機車未兩段式左轉 嘉市半年抓3555件

聯合報／ 記者李宗祐吳淑玲／連線報導
嘉市警局在嘉義市忠孝路與保建街口西側設置科技執法設施，未停讓行人、以及機車未依兩段式左轉會被照相取締，今年啟用至今，事故較去年同期減少43％。圖／警方提供
嘉市警局在嘉義市忠孝路與保建街口西側設置科技執法設施，未停讓行人、以及機車未依兩段式左轉會被照相取締，今年啟用至今，事故較去年同期減少43％。圖／警方提供

嘉義市目前15處路口科技執法，市警局統計上半年取締件數以機車未二段式左轉最多，分析是許多機車騎士未習慣待轉；由於許多縣市政策朝向不強制待轉，嘉市府表示，都有持續檢討。此外，台南市政府試辦單向兩線道不強制機車兩段式左轉成效佳，將加速推動。

嘉市警局交通隊說，1至6月科技執法取締5961件，以機車未二段式左轉3555件最多，次多為闖紅燈890件、轉彎未依規定759件；檢視有設科技執法的路口，上半年114件交通事故，比去年同期發生137件減少16.8%，相關肇事型態也大幅改善。

警方分析，15處科技執法路口其中3處有取締未二段式左轉，加上機車族左轉還沒很習慣二段式，因此開出的罰單較多。

市議員王浩說，各縣市相繼施行不強制兩段式左轉，例如南市今年將全面試辦，台北單向2車道的路口可直接左轉、3車道路口更例外開放98處可直接左轉，嘉市區也應朝不強制待轉並保留待轉格，供駕駛自行選擇。嘉市有騎士認為，一些車流沒那麼大的路口應可直接左轉，不然很麻煩。

交通處回應，都有持續依據現況檢討兩段式左轉，嘉義用路人有不少長輩，部分路口對年輕人或許可輕鬆直接左轉，但長輩可能會稍有遲疑，反而造成危險，因此，待轉格仍有存在性。

台南去年10月試辦單向兩線道機車不強制兩段式左轉，陸續開放16條道路，市府認為交通事故、流量都沒惡化，決定提前擴大全面推動，經盤點全市單向兩車道即「1快1混」路型，原市區6區及鄰近的永康、仁德、歸仁區還有36條，都將於8月中旬一次性全面開放。

交通事故 科技執法 車道

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