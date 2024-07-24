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移樹時撞到 古蹟大南門城雉堞見缺口

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府前天委外移除南門公園內2棵南洋杉，不慎撞擊國定古蹟大南門甕城的雉堞，造成毀損。記者萬于甄／攝影
台南市政府前天委外移除南門公園內2棵南洋杉，不慎撞擊國定古蹟大南門甕城的雉堞，造成毀損。記者萬于甄／攝影

台南古蹟、老樹多，前年國定古蹟孔廟1棵逾80年雨豆樹疑強風吹斷，砸中明倫堂「入德之門」屋瓦，不料再傳出類似事件，市府前天委外移除南門公園內2棵南洋杉，不慎撞毀國定古蹟大南門右側城牆雉堞（城上短牆），形成明顯缺口。文史人士呼籲，未來古蹟周邊樹木修整應會同文資單位進行；工務局回應，會進一步檢討改善。

工務局解釋，市府陸續展開城市樹木狀況調查，近期委由專業團隊為南門公園樹木健檢，發現大南門城周圍南洋杉染病，且內部腐朽、有倒伏風險，趕緊趁颱風來臨前移除，卻不慎撞壞磚牆。文化局指出，第一時間已派員會勘，且古蹟有詳細的圖面與調查研究等資料，待今天文化部文資局派員現勘後，會即刻展開修復工程。

文史工作者詹翹認為，大南門對台南來說別具意義，建議政府單位在整修樹木時，應事先想到各種可能性，且照理說要會同文資單位進行，監看各種狀況，才能避免修剪時樹木、樹枝或器械工具不慎碰撞到古蹟。有市民批評，施工過程都沒有公部門到場監督，真的有點誇張，尤其今年還是台南400，也希望盡快修復古蹟。

工務局說，今與文資單位現勘後，會進一步檢討改善古蹟周邊樹木整修流程。

文化局說明，現於南門公園內的大南門，為1725年台灣縣知縣周鍾瑄創建木柵城，所設4大門3小門之一，大南門與甕城屬國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」一部分，因戰火和天災導致城樓與城門毀損，分別在1977年、2000年重建及修復。

台南 國定古蹟

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