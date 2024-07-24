台南柳科查空汙 居民仍反對3期開發

台南柳營科技工業區正開發第3期，地方反彈聲浪未平，尤其認為第1、2期空汙等問題還未解決，鄰近學校也飽受臭味困擾。環保局指出，採精準打擊手段，針對屢遭陳情或易產生異味的廠商加強稽查、搭配科技儀器監控，今年再加碼園區專案稽查。不過居民仍堅決反對開發柳科3期，市府表示，意見都會納入參考。

連任7屆的當地篤農里長陳献堂說，柳科長期飄出異味，鄰近更有地下水井的水質變色，且每到夏天，南風一吹位於下風處的篤農、重溪里約4000名居民首當其衝，連重溪國小不少學生都被迫轉學，學生人數銳減，「數十年來被園區騙多次了，更對環保局相關取締作為沒信心」。

環保局指出，2021年迄今累計稽查逾964件、處分告發80件，由於異味易隨風向及時間產生變化，為更快速因應，近期規畫派員進駐柳科工業區，環保局長許仁澤近日也與5名當地里長對談，針對地方反映入夜後常出現異味困擾提出對策，上周利用晚間率隊稽查。

許仁澤表示，柳科區域目前布建39顆微型感測器，透過分析高值資料，輔以科學儀器如無人機搭載紅外線感應監測儀，由上空監測異常排放，並且查核設備元件洩漏、逸散情形及管道汙染物檢測等，落實精準監控，並從6月起增設智慧判煙系統，也與環境部南區管理中心合作架設裝設制高點AI辨識系統，一旦辨識到管道有異常排煙，立即派員主動稽查採樣。

環保局也指出，年初更啟動柳科專案稽查，並於熱區時段進行周界調查，一發現異味立即進廠查核，民眾也可向環保局檢舉通報。

不過陳献堂說，多數鄉親就是誓死反對柳科3期、焚化爐開發，沒得商量餘地；市議員蔡育輝說，柳科不少廠商長期跟地方敦親睦鄰不足，不時傳出異味等汙染情事，癥結就是對廠商沒信心，會跟鄉親們站在一起反對到底。市府經發局回應，會將各種地方意見納入參考，修正開發計畫後再送環評審議。