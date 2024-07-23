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天文大潮影響 台南安平漁港邊水位滿溢

中央社／ 台南23日電

近日適逢年度天文大潮，台南安平漁港邊今天部分地區出現水位滿溢現象，台南運河水位也漫過少許地勢較低的路面，市府水利局調派抽水機部署抽排，避免影響道路交通。

包括安平漁港北側、南側等堤岸較低處，上午起水位明顯上升，部分港邊倉庫也有進水情況，有漁民表示，前幾天已先把怕水的電器等物品移到高處，避免損失。

台南市水利局發布新聞稿指出，針對運河已預先增設32處舌閥，並調派抽水機待命，在需要時啟動抽排，另依據潮位情況，安平路及環河街路面較低處可能有水位滿溢現象，由警察局派員導引交通。

水利局指出，市府向內政部國土管理署爭取補助經費，增設舌閥全面封堵安平路側溝通海連通管，並於安平路臨近運河3處低漥處人行道設置抽水井及抽水設備，並修補既有護岸明顯破損處，預計今年10月底發包，明年底完工，將可改善漲潮時運河沿岸水位滿溢情形。

人行道 台南 水利局

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