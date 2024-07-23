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一季園主嘉縣研習活動 助青年務農免走冤枉路

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣精緻農業協會承辦「一季園主」研習活動邁入第7屆，歷年已培育百餘名青農，今年再添10名青年園主，要透過3個月實地研習，汲取前輩的種植、行銷經驗，免走冤枉路。

「一季園主」活動由農業部農業試驗所主辦，結合嘉義縣精緻農業協會協辦的「新農民培育之育成基地-設施產業技術轉譯種子人才培育」計畫，無償提供學員學習完整的栽培技術，幫助返鄉青農順利跨過起步的門檻。

嘉義縣精緻農業協會前理事長謝俊宏告訴中央社記者，今年10名青年園主有4名來自嘉義縣，今天開始在太保實地「種田」，一季園主活動提供實作場地與培訓師，教導目前主流的溫室種植作物栽培方法、行銷方式，3個月就能全部學成，避免青農自我摸索走冤枉路。

住嘉義太保的徐方家宏此次與哥哥一起前來參加一季園主活動，他說家中務農有種植小番茄，哥哥已經貸款搭溫室了，「頭都洗下去了」，一定要努力學習。

來自苗栗夫妻檔何慶賢與陳秋月，一同參與此次計畫；陳秋月表示，夫妻倆都是半路從農，她自幼教業轉換跑道，先生則是從科技業轉職，因初踏入農業領域，還有很多不足需要再精進。

謝俊宏說，一季園主活動還有參訪行程，要看種苗場、拍賣場，瞭解瓜果種苗育種過程及如何拍賣蔬果；他強調，嘉義是全台溫室設施蔬果產業最成熟地區，所以農試所「一季園主」活動歷年都選在嘉義辦，參加的學員則來自全台。

嘉義 青農

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