嘉市鐵路高架車輛基地22公頃 營造生物棲息秘密花園

嘉義市鐵路高架化全長約10.9公里，其中水上車輛基地面積達22.25公頃，不只提供交通運輸功能，設置4處滯洪池，也將營造適合生物棲息的環境。

鐵道局副局長陳文德今天在例行記者會，說明嘉義市區鐵路高架化進度，他說，3個土建工程標中，橋梁與車站分別在民國109年及111年動工，水上車輛基地終於在6月7日決標、6月底動工，高架化總經費多了新台幣95億元，增至334億元，鐵道局新修正並獲行政院核定的完工期是117年4月（原完工期是114年），完工後將拆除3座陸橋、取消4處地道及5處平交道。

陳文德說，水上車輛基地內規劃為國土保育區的面積約6.8公頃，以生態工程方式設置4處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊則種植具誘鳥誘蝶台灣原生種喬木、灌木、草花，營造適合生物棲息環境。

陳文德說，水上車輛基地全區種植約800至1200棵喬木，未來將成為植被茂密可供動物們繁衍嬉遊秘密花園，並於豪雨期間提供滯洪功能，可達強化減災效用。

陳文德說，水上車輛基地面積約22.25公頃，相當於37座足球場，基地內共有40股道，主要包含到開線、留置線、檢修線及洗車線等，其中11股道位於檢修庫內；基地內有20棟建築，含括辦公大樓、檢修庫、工場及材料倉庫、地下車輪車床檢修庫、倉儲區及變電站等多項設施，部分主要建築物為智慧型及綠建築。