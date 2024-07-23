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臺南商圈小旅行 四場次體驗五感在地生活

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市政府經濟發展局規劃「臺南商圈小旅行.古城時光漫步」 一日小旅行活動，推出4場次特色小旅行，帶領大家漫遊臺南在地商圈。

臺南市經發局長林榮川表示，本次小旅行串連臺南市商圈及觀光工廠，以「體驗」為主要訴求，各遊程中，依照不同的地點跟場域安排了特色的DIY活動並品嘗在地小吃，讓大家用一種「老臺南」的態度漫遊臺南。其中，8月25日 (日) 後壁 X 鹽水-回味傳統，體驗俗女養成記的熱潮及紅龜粿手作樂趣。8月31日 (六) 善化新化的風味與工藝探索-尋訪善化商圈，感受慶安宮廟宇文化，品嘗特色小吃。9月8日 (日) 歸仁 X 安平-潮流創新與古蹟探索。9月14日 (六) 仁德 X 中西區-藝術文化與歷史巡禮，見證府城中西區的繁華跟轉變，滿滿的歷史足跡令人回味。

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X 小吃 臺南

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