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犯保台南分會喬遷 法務部長鄭銘謙等人揭牌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會昨天喬遷揭牌，法務部長鄭銘謙（左三）等人參加揭牌儀式。圖／台南地檢署提供
財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會昨天喬遷揭牌，法務部長鄭銘謙（左三）等人參加揭牌儀式。圖／台南地檢署提供

財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會昨天喬遷揭牌。法務部長鄭銘謙參加揭牌儀式後表示，希望犯保台南分會繼續結合台南市政府勞工局、衛生局、社會局、警察局等公部門力量，攜手打造即時服務犯罪被害人、案件不漏接的保護網絡，貫徹馨生保護的理念。

鄭銘謙和法務部保護司督導參事林嚞慧、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、台南高分檢署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、犯保台南分會主任委員會陳素雲等人至台南市安平區永華路二段248 號 17 樓之 1，共同參與犯保台南分會喬遷揭牌儀式。

張斗輝表示，犯罪被害人權益保障法新法實施元年之際，犯保台南分會除持續規劃重傷犯罪被害人家庭保護服務業務、建立大台南地區政府與民間保護服務資源網絡聯繫平台、設置保護服務據點等業務，也將保留犯保台南分會在南檢辦公室，讓案件發生的第一時間，可即時提供協助，期許能透過實際行動，凝聚被害人及其家屬的共識，讓彼此成為互相支持的照護團體，為生命中點亮一盞愛與希望的光芒。

揭牌儀式活動後，鄭銘謙等一行人到南檢進行業務視察，在南檢檢察長鍾和憲的陪同下，視察檢察官辦公室及各行政科室。鄭銘謙於2018年7月至2019年1 月間曾任南檢檢察長，此次視察，有如回娘家，南檢部屬給予熱烈歡迎。

鄭銘謙親切的與舊部屬話家常，感謝平日的付出，隨後鄭銘謙等人更至檢察官辦公室，近距離的與檢察官進行交流，了解檢察官平日工作狀況，慰勉檢察官的辛勞；他期勉南檢能落實政府推動嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪，持續辦好每個案件，彰顯司法正義。

台南 檢察官 鄭銘謙

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