嘉義縣「一季園主」課程開跑 翁章梁烈日挽袖下田種瓜

農業部農業試驗所「一季園主」課程邁入第7年，幫助許多半路出師的農民少走彎路。嘉義縣長翁章梁今天到溫室當一日農夫，為第7屆「一季園主」研習課程暖身，中午頂著烈日和10名青年園主一起栽植幼苗，培育甜瓜及迷你小西瓜，汗如雨下體會農民辛勞。

翁章梁蹲在地上、捲起袖子，將甜瓜及迷你小西瓜苗放進土裡，再用小鏟子將土填平。翁章梁驚訝地說，原來這個土這麼燙，植苗進去有辦法活下來嗎？嘉義縣精緻農業協會理事長吳世彥說，現在全球暖化，做溫室也很不容易，但農業技術進步已能克服許多問題。

今年「一季園主」課程將協助輔導10名青年園主中，其中就有4位來自嘉義縣，太保市青農徐方家宏分享，家中就有種植小番茄，本次與哥哥一起前來學習，他笑說，哥哥都已經貸款搭溫室了，頭都洗下去了，一定要一起努力。

另外，苗栗夫妻檔陳秋月與先生何慶賢也一起參與計畫，陳秋月說，夫妻都是半路從農，她從幼教轉換跑道，先生是從科技業轉職，初踏入農業領域，還有很多不足需要再精進，很高興能有機會跟著大家一起學習、相互交流。

吳世彥說，希望透過「一季園主」系列學習課程，培訓更多青年朋友投入精緻農業行列，傳承農業文化；也將持續協辦新農民培育育成基地，提供土地、設備及完整的栽培技術，幫助返鄉青農從零開始學習，順利跨過起步門檻。