南市試辦「使用可辨別內容物垃圾袋」 永康2里打頭陣

環境部為落實源頭減量及垃圾強制分類，7月起各縣市加強垃圾破袋檢查，民眾分類不確實將被拒收，也可能導致垃圾車被焚化廠退運。但為縮短垃圾破袋檢查時間，南市自8月起於永康區勝利里及復華里試辦「使用可辨別內容物垃圾袋」，提升稽查效能，讓資源回收最大化。

南市環保局表示，永康區勝利、復華人口密集，里內又有市場或夜市，垃圾量較大，里長主動與環保局聯繫，願意當「使用可辨別內容物垃圾袋」示範里，自8月1日起，里民在丟棄垃圾時須用可辨識內容物垃圾袋盛裝，稽查人員可即時檢視是否有可回收物，縮短檢查收運時間。民眾若使用不可辨識內容物垃圾袋盛裝垃圾，如飼料袋、麻布袋等，須經隨車清潔人員破袋檢查後才可倒入垃圾車，除造成垃圾收運時間拉長外，也會讓市民感受不被尊重。

局長許仁澤說，新冠疫情造成民眾消費型態改變，外送、網購成為常態，統計全市近5年紙、塑膠容器回收量增加78%，進一步分析發現，使用不可辨別內容物的垃圾袋，夾雜回收物的不合格率高達23%，甚至其中還夾雜危險物品如瓦斯罐、打火機等。唯有減少使用一次用產品，落實廢棄物源頭減量及資源回收，才能真正減少環境負荷。