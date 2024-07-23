提升雲林旅宿品質 縣府媒合設計師補助50%改造旅宿環境

為帶動雲林旅遊觀光，縣府先從旅宿改善著手，編列經費，邀請多位知名設計師，為旅宿業者進行媒合，只要媒合成功，對旅館內部與設備進行改善，縣府將以相對等補助方式，補助50%修繕工程費，每家以300萬元為上限，以鼓勵更多合法旅宿業者加入改造行列。

這項計畫第1波以古坑地區為主，今天邀請當地4家飯店、9家民宿業者，並邀集國內10多位知名設計師，在縣府建設媒合下，有關改建的需求規格及設計主題方向，雙方就地進行商討，一旦媒合成功，即可著手展開改建。

今天「古坑旅宿營造設計沙龍」記者會由縣長張麗善、建設處長李俊興主持，多位古坑旅宿業者及建築師應邀出席，張麗善表示，期待透過縣府、雲科大、設計團隊、旅宿業者多方合力，攜手改造旅宿環境提升雲林整體觀光品質。

她說，雲林許多景點環境硬體陸續改善，使觀光人次年年提升，目前已朝兩千萬人次目標推進，有好的旅遊環境，也要有好的住宿品質，才能留住旅客，因此縣府出面媒合旅宿業者進行環境改善，第一階段古坑為主，當地共有9家飯店、49家民宿，今天有4家飯店、9家民宿參加媒合，如成功縣府將補助50%的修繕工程費，第2階段參加的可獲40%補助。

建設處長李俊興也指出，透過設計師與旅宿業者面對面洽談，交流與合作，提供全方位的設計規畫，提升品牌核心競爭力，激發創新美學思維，幫助旅宿業者打造具備在地特色的亮點項目，吸引更多觀光客前來遊玩和住宿。