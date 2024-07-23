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影／標榜最好吃的歸仁釋迦上市 釋迦節將登場還有釋迦雞蛋糕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
標榜台灣最好吃的歸仁釋迦上市，8月10日舉辦釋迦節活動。記者周宗禎／攝影
標榜台灣最好吃的歸仁釋迦上市，8月10日舉辦釋迦節活動。記者周宗禎／攝影

台南歸仁區年度農業盛事「歸仁釋迦節」今天宣布8月10日周末在歸仁區仁壽宮廟埕登場，今年主辦單位歸仁區公所仁壽宮活動中心舉辦宣傳活動，請來市長黃偉哲代言、示範如何做新開發的釋迦雞蛋糕，現場還展示剛採收的大釋迦。

標榜台灣最好吃的歸仁釋迦是獨特的大目仔品種，今年釋迦節規畫釋迦美食市集、集章抽好禮、精彩表演節目、趣味互動遊戲、釋迦吊飾DIY活動、釋迦鐵馬小旅行等活動。

今年活動主題「好釋來了」，是諧音歸仁好事來了，象徵著歸仁釋迦即將豐盛上市，同時也在向大家展現歸仁釋迦產業特色與成果。

黃偉哲表示，釋迦節是歸仁年度盛大活動，希望活動讓更多人認識歸仁、愛上歸仁，並支持在地農民，讓台南歸仁優質的釋迦更廣為人知。

宣傳會立委王定宇，市議員陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰與歸仁區各里里長都到場，黃偉哲說，看到歸仁各里里長都到現場，可見地方和諧。感謝公所團隊與農會合作籌備、議員支持經費。王定宇說，全台灣釋迦就歸仁的最好吃、口感像冰淇淋。

區長朱雅宏表示，活動當天還特別安排了釋迦鐵馬小旅行活動，邀請民眾騎乘自行車沿著本區自行車道至釋迦園參觀，深入了解釋迦的種植與生長過程，完成釋迦鐵馬小旅行者，即獲好禮一份。另現場安排「釋迦吊飾 DIY」活動，讓民眾製作屬於自己獨一無二的釋迦吊飾，體驗手作的樂趣。

朱雅宏表示，活動當天適逢七夕情人節，公所加碼舉辦七夕限定活動，邀請情人於當日下午13點14分到服務台出示指定甜蜜合照並上傳社群平台，即可兒換專屬七夕限定限量禮物，送完為止，讓情人們可以在浪漫的氛圍中，增添節日的甜蜜與驚喜。

歸仁農會總幹事翁淑雲表示，歸仁釋迦種植面積約62公頃，目前種植的農民有50多人，主要產區在歸仁看西、崙頂兩里。年產量約650噸。農民說目前品質好的釋迦1台斤可以賣100元。

標榜台灣最好吃的歸仁釋迦上市，8月10日舉辦釋迦節活動。記者周宗禎／攝影
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標榜台灣最好吃的歸仁釋迦上市，8月10日舉辦釋迦節活動。記者周宗禎／攝影
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情人節 釋迦

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