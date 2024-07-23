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天文大潮擋不住 安平漁港加油站也淪陷
今天是天文大潮高峰，台南安平漁港溢堤高度更勝昨天，連魚市場旁漁船加油站也淪陷，海水溢過堤岸，加油站人員說，過去曾碰到颱風雨大雨，海水曾直逼階梯，這次雖有凱米颱風來襲，但台南風浪沒那麼大，不會影響作業。
今天上午8時多安平漁港北側、南側及東側多個堤岸較低的點，水位都明顯上升，部分堤岸逐漸被海水溢過，特別是北側、南側溢堤情形較為嚴重，水深都超過30公分。漁民說，漁具不怕水，不怕浸泡，但電器就不行，前幾天就先把電器品放高，以免浸水壞掉。
東側魚市場旁堤岸較高，水沒溢堤，但旁側漁船加油站提案遭海水溢過，員工說，原本還擔心颱風會帶來大雨，幸好沒下雨，溢堤情形不嚴重。
安平運河水位也上升，多處路段的水溝水位低於運河水位排不出去，水利局持續以抽水機抽水，沒發生路面淹水情形。
漁民說，前天漁港就略有溢堤情形昨天溢堤20至30公分，今天超過30公分，但上午10時多水逐漸退去，明天可能還會小溢。
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