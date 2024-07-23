防颱受災戶？ 台南近300年大南門城雉堞因修樹受損

中度颱風凱米來勢洶洶，台南市政府近期針對南門公園內樹木進行健檢整修，其中，工務局在整修靠近南門城周圍2棵南洋杉時，竟不慎碰撞到南門城右側「雉堞」，造成國定古蹟損壞；文資處今早前往會勘並同步通報，待文化部明天派員現勘後，將依文資法展開修復，並釐清事故原因與究責。

工務局指出，市府近年陸續展開城市樹木健檢狀況調查，為了解南門公園內樹木健康狀況，近期委由專業團隊為樹木健檢，過程中發現南門城周圍的南洋杉已染病，且內部腐朽、有倒伏風險，趕緊趁颱風來臨前移除，卻不慎撞壞南門城磚牆，後續將依文資規定邀集文化局、文資處等專家學者研討，進一步修復。

文化局表示，大南門約建於1725年，與其甕城屬國定古蹟「臺灣府城城門及城垣殘蹟」的一部分，過去曾因戰火和天災，導致城樓與城門毀損，市府分別在1977年及2000年進行重建及修復工程，針對此次雉堞受損，第一時間已有派員會勘，且古蹟有詳細的圖面與調查研究等資料，待明天文化部文資局現勘後，會即刻展開修復工程。

文史工作者詹翹則認為，任何國定古蹟損壞都讓人心痛，尤其，大南門城對台南來說更是別具意義，政府單位在整修樹木時，應事先想到各種可能性，且照理說要會同文資單位進行，監看各種狀況，才能避免修剪時樹木、樹枝或器械工具不慎碰撞到古蹟。