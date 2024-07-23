南市環局精準打擊科工區異味 今年再加碼啟動專案稽查

台南柳科常遭檢舉空汙、異味，環保局採精準打擊手段，針對屢遭陳情或易產生異味的廠商，結合熱區汙染時段加強稽查，搭配智慧判煙等科技儀器精準監控，提高稽查量能及效率。統計2021年稽查逾964件，處分告發80件，今年再加碼，啟動園區專案稽查，不放過不法行為。

由於異味易隨風向及時間產生變化，為更快速因應，環保局近期規畫派員進駐柳科工業區，以更有效及更快速方式巡稽查，有效改善異味空汙。

南市環保局表示，局長許仁澤日前到當地與5名里長對談，針對地方反映入夜後常出現異味困擾，提出對策，上周就利用晚間率隊稽查，用最積極態度面對，期有效降低異味汙染。

許仁澤說，目前於柳科區域布建了39顆微型感測器，透過分析高值資料，輔以科學儀器如UAV搭載紅外線感應監測儀，由上空監測異常排放，並查核設備元件洩漏、逸散情形及管道汙染物檢測等，落實精準監控。並自今年6月起增設智慧判煙系統，也與環境部南區管理中心合作另架設裝設制高點AI辨識系統，一旦辨識到管道有異常排煙，立即派員主動稽查採樣。

環保局強調，為強化柳科空氣品質管理，除接獲民眾通報前往稽查外，今年初更啟動「柳營科技園區專案稽查」，並於熱區時段進行周界調查，一發現異味立即進廠查核，並持續藉由源頭輔導改善、不定期發動聯合稽查，一旦查獲不法行為，將嚴懲重罰。公害陳情專線：0800-066666或06-6572916#2222向環保局報案中心檢舉通報。