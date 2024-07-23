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嘉義縣飼主不計花費尋找米克斯家人 懸賞3萬感動網友協尋
嘉義縣中埔鄉有輛廣告車穿梭大街小巷，廣告車看板寫著「愛犬協尋，懸賞3萬元」，有網友被感動到主動幫忙心PO文協尋，「真是最棒的好飼主，懇請求大家幫忙關注留意感激不盡」、「這是最重要的家人！希望孩子會能跟家人早日團圓！加油」，還有網友自嘆不如「好有心，我不見 我爸媽都不見得會願意花錢找我…」。
飼主高小姐表示，愛犬名叫「卡布」，已飼養10年，性別母，有晶片，在7月14日走失，無項圈及背帶，走失的地點大約在中埔鄉世新電視台附近，監視器追到的畫面在82快速道路橋下機車道，之後往前的道路監視器就沒有了，目前追查到的方向是中庒、白河、水上一帶都有可能。
她語帶哽咽地表示，一直以來視「卡布」為家人，所以願意花3萬元賞金協助牠回家，如果有人看見牠請幫忙呼喚並留住牠、拍照跟隨、通知飼主。
她說，廣告車1天的費用約2、3千元，這些天來一直協尋已花費多少也還不清楚，目前最希望「卡布」趕快平安回家。
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