雲林加碼在宅照護 首設支援中心

健保署在宅急症照護試辦計畫本月上路，雲林許多醫療院所要參與卡在缺相關設備、醫護值班問題，縣府昨宣布推出加值方案，率全國之先建立「支援中心」，提供可攜式診療設備、行動支援車，也給交通等補貼，讓在宅照護可24小時且跨足偏鄉。健保署長石崇良說，感謝縣長張麗善大力支持，明年爭取更多經費做此計畫。

雲縣衛生局目前整合台大雲林分院、雲林基督教醫院組成2支在宅急症照護團隊，有成大斗六分院、天主教若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、麥寮長庚醫院、天主教福安醫院，以及基層診所、居家護理所等37家醫療院所加入，不過集中在全縣不到一半的鄉鎮。

衛生局長曾春美說，好所宅院長黃子華很早就提供在宅醫療服務，但因健保給付問題，成本壓力大，幸好健保署突破給付問題，讓在宅醫療人員不再靠愛心支持。

張麗善宣布編列450萬元預算，推出在宅急症照護加值方案，包括在宅實作工作坊、支援中心、行動醫療設備支援、醫事人員偏鄉跨區值班加給與交通補助等。

石崇良說，在宅照護已是未來醫療趨勢，很高興看到雲林成立南區最大規模的在宅急症照護團隊。台灣在宅醫療學會秘書長楊玲玲說，全台失能及住宿機構的住民加起來有20萬人，感謝縣府提供在宅診療設備、補貼獎勵值班、交通。