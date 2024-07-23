永康大雨就淹 民怨20年未解決

南部近期常暴雨，台南人口最多的永康區一淹再淹，尤其南北向要道永大路造成民眾困擾，上周暴雨永大路三段跟自強路口淹水，前天則是永大夜市前方的永大路二段路面被淹沒，居民不滿多年問題難解。市府昨會勘，認為當地箱涵內各單位管線阻擋水流，造成瓶頸，立委要求兩周內提出檢討計畫；市府表示，確認管線配置後做初步規畫。

南市水利局專委王國安說，當地箱涵內有自來水、台電、電信、天然氣等管線，直徑達2公尺的自來水管線應是最大障礙，且永康低窪區域水路複雜，例如中山北路箱涵是西往東穿越永大路、再往北接永康排水，永大夜市周遭卻是東往西再接大灣排水，造成改善困難。

永大夜市前的永大路二段車道、人行道，前天下午暴雨時全被水淹沒，人行道積水更超過腳踝。立委陳亭妃說，前天正值民進黨中常委選舉正在投票，投訴電話響不停，市議員陳秋萍、相關里長也不斷接到電話。

陳亭妃、陳秋萍邀市府局處、里長到前天淹水的保生宮、永達醫院、永大夜市旁、北灣里大灣路等地會勘，當場有居民反映，「每次一下大雨就至少淹到4個磚塊高」。陳秋萍說，永康因管線問題，只能治標不治本。

陳亭妃指出，易淹水屬於新舊社區交接處，當地箱涵內許多管線阻擋，限制排水容量，也難以增設箱涵，而永大路的側溝也不夠大，容水量不足，且尾端沒有與箱涵銜接，流水當然就直接爆衝於路面；陳要求市府兩周內提出管線檢討計畫，她會幫協調各管線單位並爭取中央治水經費，永大路應重新設計排水溝。

在地永康里長魏萬順說，低窪地區淹水20幾年無解，要治本第一就是把自來水管線改道，但施工恐影響擴及大高雄地區，只能想辦法改箱涵分流。王姓市民也說，民意代表、政府講要改善20年了，市府也清箱涵很多次，還不是每年都淹水，不知還要等多少年。

王國安回應，希望兩周內與各管線單位確認管線配置，並做好初步規畫、向中央爭取經費，改善難度高但至少是個起步。