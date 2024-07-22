凱米颱風侵台逢大潮 雲嘉582部移動式抽水機待命
依據中央氣象局天氣預報，凱米颱風將於今天下午起影響南台灣，預估3日累積雨量達500毫米以上，颱風又逢大潮，水利署長賴建信視察赤蘭溪、八掌溪湖內堤防環境營造工程、軍輝橋改建工程、柴林腳抽水站等重點防汛地區整備情形；五河分署加強布袋漁港及箔子寮漁港防汛整備措施，並與雲嘉縣市政府攜手582部移動式抽水機整備待命。
五河分署表示，這次颱風逢天文大潮，特別加強於布袋漁港及箔子寮漁港防汛整備措施、另落實轄區滯洪池均已放空、關閉有才寮在地滯洪水門，並於重點橋梁備妥太空包，藉由事前充分整備、各項防汛措施的反覆檢視確認，使防汛整備工作更加強化、落實，確保各項防洪設施能在必要時達到最佳防洪、減災的功效。
此外，五河分署已聯繫轄區雲林縣政府及嘉義縣市政府加強防汛整備、注意沿海低窪地區狀況，轄區內共備有582部移動式抽水機，於雨勢來前完成盤點預布狀況、油料補給、功能確認及易淹水防汛熱點應變措施等事項，結合民眾及防汛志工的參與，積極與地方政府及防災夥伴們協調、合作，共同精進防汛作為、推動防汛工作，攜手面對未來防洪挑戰，全力避災減災，一同守護家園。
分署表示，近來全球暖化、氣候驟變，每逢颱風豪大雨常有積淹水情形，災害雖無法完全避免，但藉由事前充分準備，加強防災整備及災害應變之工作，可將致災風險降至最低，全力減災，守護雲嘉南。民眾可透過經濟部水利署防災資訊服務網、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握即時訊息，減少生命財產損失。
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