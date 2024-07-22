戴潮春事件古戰場 南市後壁「放火馬」八掌溪畔登場
2024台南後壁崁頂放火馬宗教文化祭典，今下午及晚間在舊八掌溪畔舉行，將燃放36隻火馬，也希望透過活動，讓外界更認識百餘年清朝發生在此「戴潮春事件」古戰場官兵死守過往，祈求神明庇佑地方平安。
後壁區崁頂勸善堂主祀池府千歲，據考證，聚落以北的舊八掌溪河道曾為清代台灣三大民變之一「戴潮春事件」古戰場，地方現存有「林進避崩埤」（盜匪襲擊官兵）、「五虎寮事件」（諸羅縣湖仔內盜匪搶庄遭崁頂壯丁襲殺）兩種說法，皆指當地曾經殺戮，陰魂冤氣甚重。
地方傳言，百餘年前在池王爺出面化解下，與孤魂野鬼達成「池王有吃，冤魂亦有吃」約定，每年農曆6月17日，崁頂部落信眾皆會準備供品至村庄東岸，望著原爭戰之地八掌溪舊河道沼澤畔，舉行放火馬祭典。
崁頂勸善堂總幹事黃啓明表示，每年主祀池王爺聖誕前一日，信眾皆會遵守百年前池王爺神示，以「放火馬」方式告慰冤魂，民俗活動能夠傳承至今，代表著地方信眾持守對池王爺的承諾。
下午放火馬祭典，包括後壁區長陳玉惠、立委林俊憲、市議員蔡育輝、王宣貿、陳宇皇、市長黃偉哲夫人劉育菁等人與會。
市府文化局指出，後壁崁頂放火馬宗教文化祭典，於2020年登錄為南市無形文化資產。火馬是以竹架和紙紮做成，在馬腹和馬匹邊放置炮火，儀式開始於勸善堂池王附身乩童騎上紙紮火馬，馬頭向北，在當年盜匪遭殺害的沼澤地旁，一隻隻火馬在蜂炮四射後陸續燃燒，每年放火馬民俗祭典相傳至今，成為具有祈福意義民俗傳統。
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