戴潮春事件古戰場 南市後壁「放火馬」八掌溪畔登場

2024台南後壁崁頂放火馬宗教文化祭典，今下午及晚間在舊八掌溪畔舉行，將燃放36隻火馬，也希望透過活動，讓外界更認識百餘年清朝發生在此「戴潮春事件」古戰場官兵死守過往，祈求神明庇佑地方平安。

後壁區崁頂勸善堂主祀池府千歲，據考證，聚落以北的舊八掌溪河道曾為清代台灣三大民變之一「戴潮春事件」古戰場，地方現存有「林進避崩埤」（盜匪襲擊官兵）、「五虎寮事件」（諸羅縣湖仔內盜匪搶庄遭崁頂壯丁襲殺）兩種說法，皆指當地曾經殺戮，陰魂冤氣甚重。

地方傳言，百餘年前在池王爺出面化解下，與孤魂野鬼達成「池王有吃，冤魂亦有吃」約定，每年農曆6月17日，崁頂部落信眾皆會準備供品至村庄東岸，望著原爭戰之地八掌溪舊河道沼澤畔，舉行放火馬祭典。

崁頂勸善堂總幹事黃啓明表示，每年主祀池王爺聖誕前一日，信眾皆會遵守百年前池王爺神示，以「放火馬」方式告慰冤魂，民俗活動能夠傳承至今，代表著地方信眾持守對池王爺的承諾。

下午放火馬祭典，包括後壁區長陳玉惠、立委林俊憲、市議員蔡育輝、王宣貿、陳宇皇、市長黃偉哲夫人劉育菁等人與會。