新營車站大平台可行性 規畫增加樓層總經費近60億

台鐵台南新營火車站大平台計畫近年引起地方關注，南市府今舉行可行性研究說明會，初步規畫增加車站樓層，並於開元路側新建2建築，總經費約59.7億元，將送交通部審議，爭取中央支持。

說明會在新營區公所舉行，不少民代、里長及鄉親都到場關心，市府交通局長王銘德表示，溪北地區以新營區人口最多，且未來將有國家圖書館南館等重要建設陸續推動，新營車站為公共運輸樞紐，透過新營車站大平台規畫，可重整車站旅客動線與土地使用，增加站區多元機能空間，帶動鐵路兩側土地發展。

他指出，新營車站大平台可行性研究已進行至期末報告階段，評估過程均依「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點」辦理，初步規畫增加新營車站樓層，並於開元路側新建2建築，相關建築空間可供車站營運服務、商業、停車等使用，另規劃平台通廊串聯相關建築，初估總經費約59.7億元。

也有鄉親關心車站北側東山路平交道尖峰車輛壅塞問題，王銘德表示，但受限鐵路站區東西向寬度有限，車站周邊現有道路寬度不足等問題，高架橋線型彎繞且引道出入口位置不理想，未來將待周邊都市發展條件改變，再配合都市發展計畫一併檢討公路立體化可行性。