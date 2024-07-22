颱風凱米逼近適逢大潮 台南備妥砂包及防水擋板

颱風凱米逐漸接近台灣，台南市政府災害防救辦公室指出，24日前適逢年度天文大潮，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水現象，民眾可預先向區公所了解砂包及防水擋板領用事宜。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，據中央氣象署預報研判，颱風凱米對台南市影響仍需觀察路徑西偏程度，明天起至26日可能帶來降雨，市府已提前於19日召開防汛整備會議，由成功大學防災研究中心對颱風趨勢進行分析，相關單位就轄管防颱整備工作進行報告，務求落實。

市府災防辦執行秘書王雅禾指出，24日前適逢年度天文大潮，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象，沿海地區民眾應特別注意，並留意氣象動態，容易淹水低窪地區居民可預先聯繫所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式。

市府水利局補充，各區公所及水利局已備妥約23萬袋砂包，並將約3600片防水擋板分發至區公所及自主防災社區，視天氣及實際狀況使用，此外，為因應天文大潮，也在運河預先佈設抽水機及裝設舌閥。