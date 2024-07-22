7萬人觀展！嘉市微笑老蕭特展落幕 火雞肉飯展接棒登場

嘉義市立博物館《前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展》7月21日圓滿落幕，吸引近7萬人次；市長黃敏惠表示，不僅提升嘉義市文化氛圍，也吸引了來自全國各地的遊客，透過展覽內容的豐富呈現，讓市民們感受到了嘉義這片土地孕育出來的傑出人物的風采。市文化局將於8月9日推出《來嘉呷飯─嘉義火雞肉飯特展》反映飲食與生活文化、口味與地方認同。

蕭萬長人物特展在今年1月26日開展，今天辦理卸展活動，市長黃敏惠、前副總統蕭萬長及夫人以及多位校長、市議員等貴賓出席展場巡禮，再次一同見證這段珍貴的歷史以及精彩展覽。

市長黃敏惠表示，嘉義市立博物館一直是在紀錄嘉義許多的故事，今年度為期7個月《前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展》，自開展以來不僅展現了前副總統在國際政治舞台上的卓越表現，也讓嘉義市民和來訪的遊客對其有了更深刻的認識，不僅提升嘉義市的文化氛圍，也吸引了來自全國各地的遊客，透過展覽內容的豐富呈現，讓市民們感受到了嘉義這片土地孕育出來的傑出人物的風采，進一步增強了地方的光榮感和凝聚力。

黃敏惠表示，開展以來，已吸引了近7萬人次參觀，其中全台各級學校預約參觀人數更超過5000人次，從大專學校至幼兒園皆有參與，不少老師反饋，學生們在參觀過程中不僅見識到前副總統在國際政治舞台上的卓越表現，當遇到台美斷交、國際局勢動盪之際，也能以堅韌不拔的內心，為我國爭取到永久最惠國待遇，讓學生們對他的領導和外交智慧深感敬佩，這是教育的意義更是看到傳承的力量，前副總統為土生土長的嘉義人，從展覽中也可以感受到其對故鄉嘉義的深厚情感和無私奉獻，更感受一位領導者的胸懷和眼界，成為下一代年輕人學習的標竿。