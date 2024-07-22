快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

颱風凱米靠近 嘉縣府呼籲畜牧漁業做好防颱準備

中央社／ 嘉義縣22日電

中央氣象署颱風預報，24至25日凱米颱風可能對嘉義陸地及海域構成威脅，嘉義縣府呼籲農漁民及作業船隻注意颱風動態並嚴加戒備，做好因應措施減少損失。

嘉義縣政府今天告訴中央社記者，去年7月颱風杜蘇芮過境，對嘉義縣農漁業造成嚴重災損，其中牡蠣養殖損失慘重受害逾4成，颱風將至，為避免重蹈覆轍，呼籲淺海牡蠣養殖業者檢查設施結構及裝修補強，必要時應提早收成，並將蚵棚移至近岸。

此外，海面上作業船隻應收聽颱風最新動態，適時進港避風，港邊漁船應以纜繩綑綁固定。沿海養殖業者要加強塭堤修補和疏通排水路，檢視備用發電機，確保水閘門操作正常。

縣府建議，畜牧產業開放式畜舍要檢查支架樑柱，適時補強預防塌陷與滲水，封閉式畜禽舍加強門窗檢修並固定，做好供電設施以防斷電或電線走火，飼料貯存處加蓋防雨帆布，散裝飼料桶加固。

而酪農戶需準備發電設備以防停電，減少生乳損失及變質，裝設沼氣袋設施者需維持飽和壓力，以防被強風吹垮，堆肥舍應加強覆蓋，防止滲水與有機肥溢散。

農業處提醒休閒農場及休閒農業區，需加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，維護眾人安全。

凱米颱風 嘉義 飼料

延伸閱讀

影／凱米進逼！合歡山天文台套網 清境風車拉繩加固

凱米颱風來勢洶洶！張善政赴滯洪池視察 備妥防汛作為

颱風凱米增強長胖 粉專：暴風圈估涵蓋台北到台南、宜花東、金馬澎

輕颱凱米長胖增強中 鄭明典po一圖說明

相關新聞

7萬人觀展！嘉市微笑老蕭特展落幕 火雞肉飯展接棒登場

嘉義市立博物館《前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展》7月21日圓滿落幕，吸引近7萬人次；市長黃敏惠表示，不僅提升嘉義市文化氛...

跨越四縣市移動劇場《再會啦！黃昏發的尾班車》 2.0版內容更豐富

2024夏至藝術節移動劇場，7月20日至21日由臺南傑出團隊之星首獎的「雞屎藤舞蹈劇場」重現去年熱烈迴響的《再會啦！黃昏發的尾班車》，今年推出2.0版，增加車站大廳樂手及新角色豐富演出內容。 臺南市

嘉基免費為311人檢查肝臟 竟有8成現異常

7月21日為世界肝炎日，嘉義基督教醫院為311名民眾免費超音波檢查，結果逾8成有異常狀況；醫師陳啟益提醒，透過定期檢查、...

嘉義城隍夜巡 逾3公尺高城隍機甲將現身

嘉義城隍廟年度宗教盛事「城隍夜巡諸羅城」將於9月3日（農曆8月1日）登場，今年延續往年傳統夯枷解厄、人模鬼樣競賽、創意踩...

到宅診療試辦健保給付 雲林加碼供設備、給津貼

「在宅急症照護試辦計畫」今年7月上路，雲林縣過去有在宅診所年虧300萬元仍提供服務，如今雖有健保支持，但多數醫療院所要參...

逢天文大潮 台南安平漁港溢堤 漁民擔心颱風效應

今天是農曆6月17日，逢天文大潮，台南市安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分，漁民說，昨天已有溢堤情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。