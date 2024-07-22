颱風凱米靠近 嘉縣府呼籲畜牧漁業做好防颱準備

中央氣象署颱風預報，24至25日凱米颱風可能對嘉義陸地及海域構成威脅，嘉義縣府呼籲農漁民及作業船隻注意颱風動態並嚴加戒備，做好因應措施減少損失。

嘉義縣政府今天告訴中央社記者，去年7月颱風杜蘇芮過境，對嘉義縣農漁業造成嚴重災損，其中牡蠣養殖損失慘重受害逾4成，颱風將至，為避免重蹈覆轍，呼籲淺海牡蠣養殖業者檢查設施結構及裝修補強，必要時應提早收成，並將蚵棚移至近岸。

此外，海面上作業船隻應收聽颱風最新動態，適時進港避風，港邊漁船應以纜繩綑綁固定。沿海養殖業者要加強塭堤修補和疏通排水路，檢視備用發電機，確保水閘門操作正常。

縣府建議，畜牧產業開放式畜舍要檢查支架樑柱，適時補強預防塌陷與滲水，封閉式畜禽舍加強門窗檢修並固定，做好供電設施以防斷電或電線走火，飼料貯存處加蓋防雨帆布，散裝飼料桶加固。

而酪農戶需準備發電設備以防停電，減少生乳損失及變質，裝設沼氣袋設施者需維持飽和壓力，以防被強風吹垮，堆肥舍應加強覆蓋，防止滲水與有機肥溢散。

農業處提醒休閒農場及休閒農業區，需加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，維護眾人安全。