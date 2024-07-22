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雲林家扶童軍營開訓 奧運型態成長營樂翻天

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶以運動方式舉辦成長營開訓，讓家扶孩子有機會學習另類成長。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶以運動方式舉辦成長營開訓，讓家扶孩子有機會學習另類成長。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心今天帶領80位學童舉辦奧運夏令營「龍來動一夏」，同濟會台灣總會與中A區主席呂偵峯、惟仕同濟會長林文德、雲林區主席蔡堃生、虎尾同濟會長游智暐等贊助單位今天共同主持開訓，勉勵小朋友遠離3C多運動，人人成為運動選手，他們並與孩童拔河、大隊接力，溫馨有趣。

同濟會中A區主席呂偵峯等人挽起袖子，與家扶小童軍拔河，全場加油聲此起彼落High翻天！這場拔河開幕式，讓孩子體驗到人生就像拔河，力量要用對時候，蠻力使勁不一定能贏得比賽，尤其團隊合作，一根繩拉動一群人，10人如1人，只有團結力量大。

呂偵峯鼓勵孩子實現運動選手夢想，勇往直前，他說，夏令營以運動會形式實現，透過競賽學如何實現贏賽的理想和目標，很有意義。

雲林家扶督導王耀慶表示，別開生面的奧運夏令營，除提振孩子學習運動精神，也融入「CRC兒童權利公約」及「運動安全維護課程」，趣味競賽中學習成長。

除了同濟會，雲林家扶也感謝四湖保安宮、四湖文生中學的贊助並提供各項設備、住宿，以及北港消防分隊的防災教育體驗，讓小童軍有個難忘的暑假。

雲林家扶以運動方式舉辦成長營，拔河開訓，亦文亦武，除了各種競賽也有藝文學習，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶以運動方式舉辦成長營，拔河開訓，亦文亦武，除了各種競賽也有藝文學習，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶以運動方式舉辦成長營，拔河開訓，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶以運動方式舉辦成長營，拔河開訓，趣味十足。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶感謝贊助單位，讓家扶孩子有機會參加成長營。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶感謝贊助單位，讓家扶孩子有機會參加成長營。記者蔡維斌／攝影

拔河 運動 雲林

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