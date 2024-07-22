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嘉基免費為311人檢查肝臟 竟有8成現異常

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院為311名民眾超音波檢查，發現有超過８成民眾異常狀況。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院為311名民眾超音波檢查，發現有超過８成民眾異常狀況。圖／嘉義基督教醫院提供

7月21日為世界肝炎日，嘉義基督教醫院為311名民眾免費超音波檢查，結果逾8成有異常狀況；醫師陳啟益提醒，透過定期檢查、維持良好的生活習慣、健康的飲食、適量運動、控制體重，可以降低罹患肝病的風險。

有311名民眾參加這次嘉基腹部超音波檢查，258名檢查出有異常狀況，其中脂肪肝問題的就有168名，也篩檢出肝病變39名、肝臟腫瘤7名、肝硬化7名、肝曩腫37名、腎臟腫瘤1名、腎囊腫45名、腎結石26名、腎腫瘤1名、膽結石59名、膽息肉 24名、脾臟腫大2名。

醫師陳啟益提醒，保持肝臟健康對維持整體健康至關重要，透過定期檢查、維持良好的生活習慣、健康的飲食、適量運動、控制體重，可以降低罹患肝病的風險。若有肝病症狀或懷疑患有肝病，應尋求專業醫療建議和治療；有B肝、C肝帶原者，每半年要接受超音波檢查，早期發現肝癌，面對肝癌，有效治療肝癌。

陳啟益又說，腹部超音波檢查迅速方便，是找出肝臟病灶的利器，尤其對肝病這個國病的診斷價值更高，超音波用於診斷肝癌，具體明確可以早期發現有助於根治痊癒性治療，即使是晚期肝癌，健保有條件給付的免疫療法，加上標靶治療，也可以有效地提高治療成功率以及延長存活。

7月21日為世界肝炎日，嘉義基督教醫院舉辦免費超音波檢查活動。圖／嘉義基督教醫院提供
7月21日為世界肝炎日，嘉義基督教醫院舉辦免費超音波檢查活動。圖／嘉義基督教醫院提供
有311名民眾參加這次嘉義基督教醫院免費超音波檢查。圖／嘉義基督教醫院提供
有311名民眾參加這次嘉義基督教醫院免費超音波檢查。圖／嘉義基督教醫院提供

生活習慣 肝病 肝癌

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