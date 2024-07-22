台南永康部分道路雨後積水 陳亭妃盼檢討管線瓶頸

台南市永康區昨天下午大雷雨後，部分道路因雨水宣洩不及積水嚴重。民進黨立委陳亭妃今天邀相關單位會勘，認為排水系統受其他管線阻擋形成瓶頸，要求市府提出管線檢討計畫。

陳亭妃與民進黨台南市議員陳秋萍接獲民眾陳情，上午安排水利局、工務局、永康區公所等單位會同相關地區里長，前往保生宮、永達醫院、永大夜市旁、北灣里大灣路等昨天雨後出現路面嚴重積水處會勘。

陳秋萍表示，永康區容易淹水問題存在已久，經常向市府反映爭取經費改善，即使加大側溝容量，仍常因為管線問題只能治標。

陳亭妃指出，部分容易積淹水區域屬新舊社區交接處，許多排水管線受到自來水管或是其他管線阻擋，限制排水容量，也無法增設箱涵。為有效規劃排水系統，要求市府在兩週內提出管線檢討計畫，解決地方淹水瓶頸端，再協調各管線單位並爭取中央治水經費。

陳亭妃表示，永大路積淹水主要因側溝不夠大，容水量不足，再加上尾端沒有與箱涵銜接，雨水容易直接爆衝路面，要求市府針對永大路易淹地區排水溝重新進行設計規劃，在9月提出改善所需預算，並且事先和里長溝通，確認設計方向無虞。

台南市水利局新聞稿指出，為解決永康地區積淹水問題，市長黃偉哲任內已投入新台幣16.7億元辦理排水治理、抽水站建設及疏浚清淤等工程。其中，在永康區中正路涵洞周邊投入900萬元，於高速公路東兩側涵洞旁設置集水井及抽水設備，已有效加速退水時間，改善積淹水情形。

水利局指出，目前正辦理「永康區中正路高速公路涵洞排水改善工程（第1期）」西側設置集水井1座，並將既有側溝加大以利加速排水，預計8月中旬完工；此外，投入2600萬元辦理「永康區高速二街往北排水改善工程」，預計年底前完工，可提高區域通水能力，降低地區淹水潛勢。

另外，永大路二段周邊已由工務局先行辦理路側L型集水井溝蓋改善，後續水利局研議側溝改善方式，並由環保局加強巡查及周邊側溝清疏，以利強降雨時可快速排水。