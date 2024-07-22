嘉縣府開辦無人機培訓班就職率佳 報名踴躍

嘉義縣政府去年首次開辦無人機培訓課程，10餘名學員取得證照後順利進入無人機產業；今年再度辦理無人機證照培訓課程，吸引全台各地超過50名民眾報名，今天正式開訓。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，縣府與嘉義縣工業會合作辦理無人機證照培訓課程，幫助欲投入無人機產業且無經驗的待業者取得證照，吸引全台各地超過50人報名，今天正式開訓。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，去年首次開辦培訓課程，就獲得廣大迴響，結訓後有9名學員考取專業基本級證照、5名通過高級1AG1-2證照，順利進入無人機產業，今年一開放報名，不久即額滿。

陳奕翰說，縣府將持續推廣無人機產業人才培育，積極媒合民眾投入無人機產業。

去年結訓學員林崇立說，結訓後通過專業基本級術科考試，陸續取得5張操作證，現在擁有合格代噴人員雙證，還可合法夜間飛行、噴灑、投擲，後來取得教練資格可以訓練飛手，感謝勞青處辦理職前課程，讓他重新開啟中高齡就業第二春。

勞青處表示，今年度不僅開設無人機培訓班，還有旅宿業服務人員訓練班、潮流剪髮暨頭髮養護人才培訓班、營建工程實務及估價班、太陽能光電技術人員培訓班，專業課程及完善就業輔導，縮短民眾待業時間，順利銜接職場。

勞青處表示，經審查符合特定身分者，政府全額補助訓練費，一般身分者補助80%費用，如符合相關條件可請領職業訓練生活津貼；民眾有工作意願，願接受工作媒合或有自行創業需求，可電洽勞青處青年發展科05-3620123轉8845。